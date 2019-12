Wolfurt: Alkolenker kracht gegen Lkw-Container

Der stark alkoholisierte 58-Jährige fuhr Freitagnacht gegen einen Lkw-Container. Da dieser umzustürzen drohte, musste er mit einem Schwerlaststapler neu aufgestellt werden.

Ein stark alkoholisierter 58-jähriger Pkw-Lenker fuhr Freitagnacht auf der Senderstraße in Wolfurt über den Güterbahnhof in südliche Richtung. Dabei fuhr er gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Lkw-Container. Durch den Aufprall brach eine der vier Stützen ab, worauf der Container umzustürzen drohte.