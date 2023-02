Wolfsberg empfängt Rapid, Salzburg gegen Ried Favorit

Zwei Sonntag-Spiele in der österreichischen Bundesliga runden den Spieltag ab.

Der Ticker vom Spiel Wolfsberger AC vs SK Rapid Wien

RZ WAC – SK Rapid Wien Sonntag, 26.02.2023, 14:30 Uhr, Lavanttal-Arena, Schiedsrichter: Manuel Schüttengruber

Der RZ WAC gewann in der Bundesliga die letzten beiden Spiele gegen den SK Rapid Wien. Drei BL-Siege in Folge gegen die Hütteldorfer gelangen dem WAC nur in den ersten drei BL-Duellen gegen Rapid (August 2012 bis März 2013).

Der SK Rapid Wien traf in der Bundesliga in den letzten 14 Duellen gegen den RZ WAC immer (29 Tore) und damit erstmals so lange gegen die Lavanttaler. Der WAC hat gegen kein anderes Team in der Bundesliga eine so lange Gegentorserie wie gegen Rapid.

Der SK Rapid Wien gewann vier der ersten neun Auswärtsspiele und damit bereits jetzt mehr als in der regulären Saison 2021/22 (3 Siege in 16 Auswärtsspielen, exkl. Playoff). Rapid ist eines von sechs Teams dieser Saison der Bundesliga, das auswärts (14) mehr Punkte holte als zuhause (13). Den Topwert in dieser Kategorie stellt der RZ WAC in dieser BL-Saison mit 16 Auswärtspunkten zu vier Heimpunkten auf.

Der RZ WAC traf in jedem der ersten 18 Saisonspiele – erstmals zu Beginn einer Saison der Bundesliga und als einziges Team in dieser BL-Saison. Weiters erzielte der WAC 11 Tore in der Schlussviertelstunde – nur der SK Rapid Wien (12) in dieser BL-Saison mehr.

Rapids Michael Sollbauer absolvierte 249 Spiele in der Bundesliga, davon 220 für den RZ WAC (11 für den SK Rapid Wien, 18 für den SK Austria Kärnten). Er könnte daher am 19. Spieltag gegen seinen Ex-Klub sein 250. BL-Spiel absolvieren.

Der Ticker vom Spiel FC RB Salzburg vs SV Ried

FC Salzburg – SV Ried Sonntag, 26.02.2023, 17:00 Uhr, Red Bull Arena, Schiedsrichter: Alexander Harkam

Der FC Salzburg ist in der Bundesliga seit 10 Spielen gegen die SV Ried ungeschlagen (8S 2U) und erzielte in diesen 10 Spielen 30 Tore – im Schnitt drei Tore pro Spiel. Salzburg verlor nur eines der vergangenen 23 BL-Duelle gegen die SV Ried (17S 5U). Diese Niederlage war ein 0:1 in Ried am 13. Februar 2016.

Der FC Salzburg traf in der Bundesliga in 35 der vergangenen 36 Duelle gegen die SV Ried. Das einzige torlose Salzburg-Spiel in diesem Zeitraum datiert am 13. Februar 2016 (0:1 in Ried). Im BL-Heimspiel am 1. August 2021 erzielte Salzburg sieben Tore und damit als einziges BL-Team in einem Spiel gegen Ried so viele Treffer (7:1).

Der FC Salzburg holte in dieser Saison der Bundesliga 45 Punkte aus den ersten 18 Spielen – nur 2018/19 (48) mehr. Salzburg ist seit der 2. Runde (1:2 gegen den SK Sturm) in der Bundesliga ungeschlagen (13S 3U). Weiters gewann Salzburg 14 der ersten 18 BL-Spiele. In diesem Jahrtausend holte nur Salzburg selbst mehr Siege zum Vergleichszeitpunkt – 2018/19 waren es 15 Siege nach den ersten 18 BL-Spielen unter Marco Rose.

Der FC Salzburg ist in der Bundesliga seit 35 Heimspielen ungeschlagen (29S 6U). Eine derartige Heimserie gelang in der Bundesliga zuvor nur Salzburg selbst (53 Heimspiele von 2016 bis 2019) und dem FC Wacker Innsbruck (39 Heimspiele von 1982 bis 1984).