Wolfsberg empfängt A.Wien, Ried spielt gegen WSG Tirol

Mit zwei Partien wird der fünfte Spieltag in der Ö-Bundesliga abgeschlossen.

RZ WAC – FK Austria Wien Sonntag, 21.08.2022, 17:00 Uhr, Lavanttal-Arena

Der FK Austria Wien gewann in der Bundesliga vier der letzten sechs Spiele gegen den RZ WAC (1U 1N) – so viele wie in den vorangegangenen 14 Duellen. Die Wiener Austria ist seit drei BL-Duellen gegen den WAC ungeschlagen – erstmals seit 2017/18.

Der RZ WAC gewann in der ADMIRAL Bundesliga fünf der letzten acht Heimspiele gegen den FK Austria Wien (2U 1N) und damit mehr als in den ersten 11 BL-Heimspielen gegen den FAK (4S). Nur gegen die Wiener Austria und gegen den SK Rapid Wien gelangen dem WAC neun BL-Heimsiege.

Der RZ WAC traf in den vergangenen 10 Heimspielen in der Bundesliga gegen den FK Austria Wien immer (insgesamt 16 Tore), in den ersten neun BL-Heimspielen blieb der WAC noch viermal torlos. Eine derartige Torserie gelang den Kärntnern in der Bundesliga sonst nur gegen den FC Admira (14 Heimspiele).

Der FK Austria Wien gab sieben Schüsse nach hohen Ballgewinnen (Ballgewinne innerhalb von 40 Metern vor dem gegnerischen Tor) ab – so viele wie kein anderes Team in dieser Saison der Bundesliga.

Haris Tabakovic traf in beiden Spielen in der Bundesliga, in denen er in der Startelf stand. Als Joker blieb er torlos. Nur drei Spieler des FK Austria Wien trafen in ihren ersten drei Startelf-Einsätzen in der Bundesliga – Thomas Parits (1977), Tibor Nyilasi (1983) und Ismael Tajouri (2016).

SV Ried – WSG Tirol Sonntag, 21.08.2022, 17:00 Uhr, josko ARENA

Die WSG Tirol gewann drei der letzten vier Pflichtspielduelle gegen die SV Ried (1N). In den vorangegangenen 12 Pflichtspielduellen waren die Tiroler sieglos geblieben (1U 11N).

Die WSG Tirol traf in jedem der sechs Duelle in der Bundesliga gegen die SV Ried – nur gegen den SV Mattersburg (4 Spiele) und SC Austria Lustenau (1 Spiel) trafen die Tiroler auch in jedem BL-Spiel.

Sowohl die SV Ried als auch die WSG Tirol erzielten in der Bundesliga in jedem der drei Spiele in Ried mehr als ein Tor. Ried erzielte acht Tore (Schnitt 2,7), die WSG sieben (Schnitt 2,3). Ried hat nur gegen FC Linz einen höheren Toreschnitt daheim (3), die WSG auswärts gegen kein anderes Team einen so hohen Schnitt.

Die SV Ried blieb in den ersten beiden Heimspielen dieser Saison der Bundesliga ungeschlagen (1S 1U) und damit die zweite Saison in Folge. Die Innviertler sind in BL-Heimspielen unter Christian Heinle ungeschlagen (3S 4U). Heinle ist damit neben Andreas Heraf (11 Spiele), Paul Gludovatz (19 Spiele) und Thomas Weissenböck (7 Spiele) einer von vier Ried-Trainern, der in seinen ersten sieben BL-Heimspielen nicht verlor.

Die SV Ried kassierte in dieser Saison der Bundesliga erst drei Gegentore – so wenige wie zuletzt in der Saison 2009/10 zum Vergleichszeitpunkt (ebenfalls 3).

Bundesliga 2022/2023

5. Spieltag (20./21. August)

Cashpoint SCR Altach – SC Austria Lustenau 1:2; FC RB Salzburg – SK Austria Klagenfurt 2:0; SK Sturm Graz – LASK Linz 0:1; Wolfsberger AC – FK Austria Wien Sonntag 17 Uhr; SK Rapid Wien – TSV Hartberg verschoben; SV Ried – WSG Tirol Sonntag 17 Uhr;

Tabelle: 1. LASK Linz 13; 2. Salzburg 12; 3. Austria Lustenau 10; 4. Sturm Graz 8; 5. Rapid Wien 7; 6. Klagenfurt 4; 7. Tirol 4; 8. Altach 4; 9. Ried 4; 10. Hartberg 3; 11. WAC 2; 12. Austria Wien 1;

6. Spieltag (27./28. August)