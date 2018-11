Wolfgang Türtscher als Obmann der ÖAAB-Lehrer bestätigt

Wolfgang Türtscher ist am 15. November einstimmig zum Landesobmann der Landesfachgruppe Vorarlberg der Lehrerinnen und Lehrer im Arbeitnehmerbund (ÖAAB) in der ÖVP gewählt worden.

Lange Aufgabenliste

Türtscher betonte in seiner Rede, welche Aufgaben in nächster Zeit im Bereich Bildung und Schule anstehen. Im Vordergrund steht die Rolle der Lehrenden, die frühe Sprachförderung, ein verbessertes Aufnahmeverfahren ins Gymnasium und in die Sekundarstufe II, mehr Ressourcen für „Brennpunktschulen“, die qualitätsvolle Weiterentwicklung der Mittelschule, Gleichstellung der Kindergartenpädagogen mit Pädagogen anderer Schulen, das Bekenntnis zur Vielfalt der Schulformen, im Besonderen der Sonderschule und der Polytechnischen Schule, die Stärkung der Lehre, ein verständliches Notensystem und eine systematische Begabtenförderung.