Wolf liefert sich Heizungs-Schlagabtausch mit Gewessler

Klimaministerin Leonore Gewessler war nach der Präsentation der Konjukturmaßnahmen für das Budget 2024 am Dienstag zu Gast in der "ZIB 2" bei Armin Wolf.

Es hagelte Kritik an den Maßnahmen der Regierung, nicht zuletzt, weil es keine Verpflichtung zum Heizungstausch in Bestandsgebäuden mehr geben wird und Experten von einer "klimapolitischen Kapitulation" sprechen. In der "ZIB 2" kam es dann zu einem regelrechten Schlagabtausch zwischen Ministerin und ORF-Moderator Wolf.