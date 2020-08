Wohnmobile mieten statt kaufen - Mit Komplettschutz

Der Camping-Urlaub wird immer beliebter. Rund 7,1 Millionen Nächtigungen werden pro Jahr allein auf heimischen Campingplätzen verzeichnet.

Das Rund-um-Paket

Das Paket umfasst eine Reiserücktritt- sowie Reiseabbruch-Versicherung, Reise-Assistance, Reisegepäck-Versicherung und einen Umbuchungsgebührenschutz. Zudem sind die Extrarückreise nach Diebstahl oder Unfall des Campers, eine verlängerte Mietdauer im Falle einer Erkrankung und die Reduktion des Selbstbehalts im Rahmen der Kaskoversicherung gedeckt. Der Komplettschutz kann direkt bei Wohnmobil-Anmietung auf PaulCamper.at optional dazu gebucht werden. Er gilt in Europa, in den Mittelmeeranrainerstaaten sowie auf den Kanarischen Inseln.

Miet-Camper im Aufwind

Immer häufiger sind Campingurlauber mit gemieteten Wohnmobilen unterwegs, wie der Erfolg des Campersharing-Anbieters PaulCamper beweist. Der Grundgedanke des SharingModells ist, dass Fahrzeuge, in diesem Fall Wohnmobile, Wohnwägen und Campingbusse, die sonst über längere Zeiträume ungenutzt in der Garage stehen würden, europaweit nicht nur ihre Besitzer, sondern auch viele andere Reisewillige erfreuen können. „Das Interesse am Campersharing wächst stark, europaweit haben wir inzwischen weit über 650.000 Übernachtungen realisiert“, gibt Fehse Einblick in die Entwicklung.