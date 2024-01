Wohnhausbrand in Zwischenwasser - Feuerwehr musste Dach öffnen

Rund 110 Feuerwehrmänner und -frauen konnten am Montagabend in Zwischenwasser durch ihr rasches Eingreifen einen größeren Brand verhindern.

Am Montagabend (08.01.2024) gegen 17.45 Uhr bemerkte eine aufmerksame Anwohnerin in Zwischenwasser eine starke Rauchentwicklung in einem Nachbargebäude und alarmierte umgehend die Rettungskräfte.