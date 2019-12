Wohnbau-Förderrichtlinien: Das ändert sich 2020

Dank der angepassten Richtlinen sollen mehr Menschen in Vorarlberg Anspruch auf Wohnbauförderung bekommen.

In der Neubauförderung für den privaten Wohnbau wird 2020 angestrebt, mehr Personen eine finanzielle Unterstützung durch die Wohnbauförderung zu ermöglichen sowie zur Erreichung der Vorarlberger Klimaschutzziele beizutragen und niedrigere Heiz- und Betriebskosten zu erzielen. Zudem wird versucht, die Wohnbauförderung im Vergleich mit den derzeit niedrigen Bankkonditionen wieder attraktiv zu machen.

Die wesentlichen Änderungen für die private Wohnbauförderung

Die wesentlichen Änderungen für die öffentliche Wohnbauförderung

Die wesentlichen Änderungen bei der Wohnbeihilfe für 2020

Mit der Wohnbeihilfe hilft das Land Vorarlberg all jenen, die in eine Notlage geraten sind bzw. Probleme haben, die Miete oder die Kreditrückzahlung(en) für die Wohnraumschaffung bzw. Sanierung aus eigener Kraft zu stemmen. Die Wohnbeihilferichtlinie wurde in den letzten Jahren immer wieder verbessert, um ihre Wirkung zu erhöhen bzw. um die geänderten Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Für das Jahr 2020 hat die Landesregierung folgende Verbesserungen der Wohnbeihilfe beschlossen: