Wohnanlage Im Grisseler kurz vor der Fertigstellung

Alle vierzehn Eigentumswohnungen wurden schon verkauft und können bald bezogen werden

RANKWEIL. In der Marktgemeinde Rankweil herrscht seit vielen Jahren eine rege Bautätigkeit auch an Großobjekten. Seit genau einem Jahr laufen die Bauarbeiten vom Bauträger Nägelebau mit Sitz in Sulz für die Wohnanlage Im Grisseler mit zwei getrennten Wohnblöcken in Rankweil auf Hochtouren. Die Fertigstellung des modernen Wohnbauprojekt, welche der Bauträger vom Eigentümer Lorenz Greussing erworben hat, ist für Oktober 2020 geplant. Alle vierzehn Wohnungen sind schon seit längerer Zeit verkauft. Dank dem engagierten Bauleiter Simon Vogt sind die Bauarbeiten voll im Plan und so können die neuen Eigentumswohnungen mit deren neuen Käufern auch bald bezogen werden. Im Erdgeschoss, einem Stock und Dachgeschoss entstehen vier Zweizimmer-, sechs Dreizimmer-, zwei Vierzimmer und zwei Vierzimmer-Penthousewohnungen. Die Tiefgarage mit 21 PKW Parkplätzen und zahlreichen Gelegenheiten für das Abstellen eines Fahrrad bietet den neuen Wohnungsinhabern viel Freiraum. „Dieses Wohnprojekt wird den Ansprüchen des modernen Wohnen gerecht und bietet viel Komfort und bringt ausgezeichnete Lebensqualität. Großzügige Verglasungen auf der Südseite bringen viel Licht und Sonne in die neuen hochwertigen Wohnungen. Die überschaubare Größe der Wohnanlage ist Nahe des Rankweiler Zentrum und die gute Qualität der Bauausführung und Ausstattung bringt noch mehr Vorteile“, sagt Josef Amann von Bauträger Nägelebau. Das Sulner Unternehmen genießt in der Baubranche auf Landesebene einen guten Ruf. VN-TK