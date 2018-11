Wohlig-warmes Weihnachten

Gibt es heuer endlich wieder weiße Weihnachten? Geht es nach Ofenbauer Rudolf Gort, steht diesen nichts mehr im Wege.

Die Passion für das Heizen ist auch bei Rudolf Gort bis in die kleinste Pore ausgeprägt. So entdecken er und sein Team etwa auf Messen, immer wieder Trends und Ofen-Neuheiten.

Neben dem optischen Effekt und dem ästhetischen Anspruch geht es natürlich auch darum, dass die „Heizkörper“ ihre Zwecke optimal erfüllen. Moderne Öfen zeichnen sich durch hohen Wirkungsgrad aus. Aus diesem Grund werden sie vielfach gern für Übergangszeiten verwendet. Feuer weckt aber auch positive Empfindungen und regt die Sinne an. Es verbindet uns mit ureigenen Instinkten. So lässt es uns gerade in der Adventzeit zur Besinnung kommen. Und weckt Träume nach weißen Weihnachten im „knisternden Ambiente“ in der wohlig-warmen Stube.