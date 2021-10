Wohlfühlen beim richtigen Gehen und Wandern

Der Rankweiler Ernst Müller hat in seiner Broschüre mit 44 Seiten Tipps und Informationen über das Gehen und Wandern dokumentiert.

RANKWEIL. Der Rankweiler Ernst Müller (78) hat vor eineinhalb Jahren in seinem ersten Buch auf 220 Seiten seine Ereignisse von den 5000 Kilometer auf dem Jakobsweg quer durch die fünf Länder Frankreich, Schweiz, Deutschland, Liechtenstein und Österreich dokumentiert. Für den Träger des Goldenen Verdienstzeichen der Marktgemeinde Rankweil war es nun in den letzten Monaten die naheliegende Konsequenz dieses Thema, die Wertigkeit des Gehen in Form einer Broschüre nochmals gezielt in den Mittelpunkt zu stellen. Anleitungen zum Wohlfühlen beim Gehen und Wandern nennt sich das druckfrische Werk mit 44 Seiten. Der Genusswanderer berichtet in der neuen Broschüre von unterschiedlichen Themen, die für das Wohlfühlen beim Gehen eine bedeutende Rolle spielen. Erfahrungen bezüglich Vorbereitung einer Wanderung, das richtige Tempo beim Gehen, das Aufwärts-Gehen, Schuhe, Wanderstöcke, Rucksack, Umgang mit körperlicher Voraussetzungen, das Gehen im Alter, Behandlung von Blasen, Gehen in einer Gruppe und als einzelner Mensch, das Verhalten bei Gewitter und in Bereichen auf denen Tiere weiden, sowie das Wandern als Unterstützung für Körper und Geist. Die Broschüre ist bei der Buchhandlung M&M in Klaus und bei der Tabak-Trafik am Bahnhof in Rankweil, sowie bei Ernst Müller unter T. 05522/45978 oder mueller.ernst@vol.at erhältlich.VN-TK