Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz diese Woche geboten.

Hier die Termine im Ăśberblick:

Noch bis 23. Dezember 2023

MĂĽhlgasse, Altstadt: Bludenzer Christkindlemarkt: Weihnachtlicher Duft zieht durch die Altstadtgassen. Der lang ersehnte Christkindlemarkt mit GlĂĽhwein, KĂĽachle und Raclette verwandelt die Bludenzer MĂĽhlgasse endlich wieder zum geselligen Adventtreffpunkt. Kulinarik und Kreatives begleitet von einem vielseitigen Programm mit Musik, Brauchtum und Kultur. Ă–ffnungszeiten: Samstag bis Mittwoch. 11-20 Uhr, Donnerstag bis Sonntag: 10-21 Uhr. Veranstalter: Bludenz Stadtmarketing GmbH, www.bludenz-events.at

DI, 12. Dezember 2023

18.00 Uhr, Kino Bludenz: Filmpremiere – „Angekommen – Junge Menschen, die sich selbst gerettet haben“. Im Rahmen der Radikalisierungsprävention führt die Offene Jugendarbeit Bludenz – Villa K. in diesem Jahr ein Filmprojekt mit dem Titel „ANGEKOMMEN – Junge Menschen, die sich selbst gerettet haben.“ durch. Zur Förderung von Demokratiekultur und dem Abbau von Vorurteilen will das Projekt mittels Interviews von jungen Menschen mit Fluchterfahrung zeigen, dass Integration und Inklusion gelingen kann und Vielfalt letztlich eine Bereicherung für die Gesellschaft ist.

Das Projekt ist ein Gegenpol zu fremdenfeindlicher Hetze, negativen, rassistischen Klischees und Pauschalisierungen gegenĂĽber einer Minderheit und bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Plattform, die ihre Lebenswelt, ihre WĂĽnsche, Hoffnungen und Ziele in Vorarlberg sichtbar macht.

Neben der Filmpremiere wird es ein Rahmenprogramm zu den Themen Zuwanderung und Integration in Vorarlberg geben, bei dem Expert*innen befragt werden können und ihre Expertise preisgeben.

Den Teaser zum Film gibt es auf den Social-Media-Kanälen der Villa K. sowie auf der Homepage unter www.villak.at. PREISE: Eintritt frei! Veranstalter: Offene Jugendarbeit Bludenz – Villa K.

19.30 Uhr, Gasthaus Stern: Vom Arlberg zum Bodensee. In dem an diesem Abend vorgestellten Buchband wird von Mag. Otto Schwald zu einer kurzweiligen Bilderreise entlang der Strecke vom Arlberg bis zum Bodensee eingeladen. www.bludenz-events.at

Mi 13. Dezember 2023

19 Uhr, Remise Bludenz, Stunde des Herzens: Lesung mit Günther J. Wolf. Mit musikalischer Begleitung vom Montafoner Musiker Erik Frei und anschließender Buchsignierung, lässt der Bludenzer Journalist und Buchautor Günther J. Wolf seine Zuhörer*innen an seinem erfolgreichsten Werk „Bilanz der Gezeiten“ teilhaben. Die Erlöse dieser Charity Lesung, die im Rahmen des Projektes „Stunde des Herzens“ von Joe Fritsche stattfindet, dienen zur Unterstützung für zahlreiche Familienhilfsprojekte der Vorarlberger Kinderhilfsorganisation.

DO, 14. Dezember 2023

18.30 Uhr, Mühlgasse: Bludenzer Christkindlemarkt: Christbaumversteigerung. Wieder gibt es die Chance einen schönen geschmückten Christbaum zu ersteigern und damit für etwas Zuversicht zu sorgen. Die alljährliche Christbaumversteigerung unterstützt auch in diesem Jahr einen gemeinnützigen Verein aus der Region und erfüllt somit einen wichtigen Aspekt der Weihnachtszeit. Im Anschluss an die Versteigerung gibt es noch weihnachtlichen DJ Sound von Bernd Vonbank. www.bludenz-events.at

FR, 15. Dezember 2023

09.00-11.00 Uhr, Connexia Elternberatung, Grete-Gulbransson-Weg 24: Tragehilfencafé. Das Tragen von Säuglingen und Kleinkindern in speziellen Tragetüchern und Tragehilfen schafft Geborgenheit und Vertrauen. Die Bludenzer Tragehilfecafés sind ein wertvolles und niederschwelliges Angebot der Trageberatung Vorarlberg in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Soziales der Stadt Bludenz um sich über die verschiedenen Angebote zu informieren und eine individuelle Trageberatung zu erhalten.

Das Treffen findet im Raum der Connexia Elternberatung, Grete-Gulbranssonweg 24, statt. Bei dem Treffen werden Tricks und Kniffe im Umgang mit den verschiedenen Systemen und Tragemöglichkeiten besprochen. Es können auch bereits gekaufte Tragehilfen mitgebracht werden, um diese ideal einzustellen.

Anmeldung bei Michelle Batlogg unter 0664 8989261 oder michelle@trageberatung-vorarlberg.at

PREISE: € 20,- / Person. Veranstalter: Amt der Stadt Bludenz. www.bludenz.at

14.00 Uhr, Kirchgasse: Lidwina Boso liest im Weltladen. Die Mundartdichterin liest den Kindern aus ihrem reichen Textfundus vor und lädt zum Dialog ein. Lidwina Boso ist Mitglied des IDI und anderer Literaturverbänden. Sie schreibt seit Anfang der 90er Jahren eigene Gedanken, Beobachtungen und Eindrücke in Klostertaler Mundart. Ihre bevorzugten Themen sind gesellschaftskritische Gedanken und Texte zu Beziehungsproblemen. Lesungen beim ORF und bei zahlreichen Kulturveranstaltungen im In- und Ausland haben die Mundartschriftstellerin zu einer gefragten Autorin im In- und Ausland gemacht. Ihre selbst geschriebenen Geschichten in Mundart mit folgenden Titeln: „Wo wachsen Schokoladenbäume?“, „Russische Weihnacht“ und „Paulas Orangen“ werden am Freitag den 15.12.2023 ab 14 Uhr im Weltladen Bludenz präsentiert. www.bludenz-events.at

16.00-20.00 Uhr, Villa K. KUMM INNA Weihnachtsdisko. Einmal im Monat veranstaltet die Zäwas! Suppenbar (Caritas) in Zusammenarbeit mit der OJA Bludenz die bereits legendäre „KUMM INNA“ Disco jeweils von 16:00 bis 20:00 Uhr in der Villa K. „KUMM INNA“ ist eine inklusive Disco für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, die von den Besucher*innen selbst organisiert und durchgeführt wird. Eintritt €3,-. www.villak.at

17.00 Uhr, Remise Bludenz: Weihnachtskonzert der Musikschule Bludenz. Auch musikalisch ist die Weihnachtszeit immer eine sehr spezielle Zeit, mit eigenen Liedern und MusikstĂĽcken. Beim Weihnachtskonzert der Musikschule werden traditionell auch immer ein paar bekannte Weihnachtslieder gemeinsam gesungen. Feier Eintritt.

17.30 Uhr, MĂĽhlgasse: Bludenzer Christkindlemarkt: Live mit George, Michael & Friends. Musik, die zum Mitsingen und Mittanzen anregt. Musikalisch sowie stimmlich begeistern George, Michael und Friends und bereichern das Weihnachtsprogramm.

SA, 16. und SO, 17. Dezember 2023

Innenstadt Bludenz: Am Wochenende vor Weihnachten steht am 16. Dezember von 8-18 Uhr und am 17. Dezember von 10-17 Uhr traditionell der groĂźe Wintermarkt in Bludenz auf dem Programm.

Lassen Sie sich von der speziellen Atmosphäre im historischen Städtchen verzaubern.

Die Besucher*innen erwartet wie gewohnt ein breites Angebot an unterschiedlichsten Waren aus aller Herren Länder. Ob Haushaltsartikel, Weihnachtsschmuck, Wollwaren oder auch italienische Spezialitäten. Ein vielseitiges Angebot an Produkten und Weihnachtsgeschenken laden zum Bummeln ein. Der Chor „CantaBlu“ der Musikschule Bludenz umrahmt das weihnachtliche Flair mit Acapella Gesängen in der Innenstadt.

Am 16. Dezember von 17.00 – 17.30 findet ihr die Gesanggruppe im Herzen der Bludenzer Innenstadt. Wir freuen uns auf Euer Kommen!

Marktzeiten: SA von 8.00-18.00 Uhr und SO von 10.00-17.00 Uhr. www.bludenz-events.at

SA, 16. Dezember 2023

10.00-17.00 Uhr, Innenstadt: Bludenzer Christkindlemarkt: Drehorgelklänge am Adventmarkt. Mit Frack, Zylinder und seiner klangvollen Drehorgel, begleitet Jürgen Laufer die BesucherInnen melodisch durch den Adventtag.

17.00 Uhr, Altstadt: Bludenzer Christkindlemarkt: Chorklänge mit dem A-Capell-Chor „CantaBlu“ unter der Leitung von Petra Tschabrun.

SO, 17. Dezember 2023

14.00-16.00 Uhr, Altstadt: Bludenzer Christkindlemarkt: Kutschenfahrt durch die Stadt. Nicht nur der Nikolaus reist heute mit der Kutsche an, auch Besucher haben die Möglichkeit, eine vergnügliche Kutschenfahrt zu genießen. Start ist beim Hirschengarten. Es werden mehrere Runden gedreht. Weitere Termine sind: 10.12. von 14.00-16.00 Uhr, 17.12. von 14.00-16.00 Uhr – nur bei schönem Wetter. www.bludenz-events.at

16.30 Uhr, Haus Habakus (Rathausgasse) 1: Bludenzer Christkindlemarkt: Kasperletheater im Haus Habakuk. Kasperle und Kinderzauberei zu Besuch. Eine AuffĂĽhrung zum Staunen, Mitfiebern und sich begeistern lassen. Weitere Termine am 10. + 17.12. jeweils ab 16.30 Uhr im Haus Habakuk. Infos unter: www.bludenz-events.at