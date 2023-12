Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz diese Woche geboten.

Hier die Termine im Ăśberblick:

MI, 06. Dezember 2023

09.00-11.00 Uhr, Café Zäwas (Kirchgasse 8): Eltern-Kind-Café: Ein Vormittag mit Weihnachtsklängen und vorweihnachtlicher Stimmung. Das Eltern-Kind-Café bietet Raum und eine gemütliche Atmosphäre, damit Eltern Erfahrungen austauschen und Kinder sich in der Spielecke austoben können. Kaffee und Frühstück werden kostenlos angeboten. www.bludenz-events.at

14.00-16.00 Uhr, Altstadt: Bludenzer Christkindlemarkt: Kutschenfahrt durch die Stadt. Nicht nur der Nikolaus reist heute mit der Kutsche an, auch Besucher haben die Möglichkeit, eine vergnügliche Kutschenfahrt zu genießen. Start ist beim Hirschengarten. Es werden mehrere Runden gedreht. Weitere Termine sind: 10.12. von 14.00-16.00 Uhr, 17.12. von 14.00-16.00 Uhr – nur bei schönem Wetter. www.bludenz-events.at

16.00-18.00 Uhr, Mühlgasse: Bludenzer Christkindlemarkt: Nikolausbesuch – der Nikolaus besucht die Bludenzer Altstadt und verteilt allen Kindern prall gefüllte Nikolaussäckchen (solange der Vorrat reicht). www.bludenz-events.at

19.00 Uhr, Remise Bludenz: LeinwandLounge „Alma & Oskar“. Mittwoch 06.12.2023, 19 Uhr Österreich / Schweiz / Deutschland / Tschechien 2022, 88 min, Deutsche Originalfassung. Regie: Dieter Berner. Darsteller*innen: Emily Cox, Valentin Postlmayr, Anton von Lucke, Brigitte Karner und Roland Koch

Altersfreigabe: ab 14 (empfohlen ab 14)

Die mitreißende Geschichte der skandalösen und zerstörerischen Liebesbeziehung zwischen Alma Mahler und Oskar Kokoschka. – „Der neue Film von Dieter Berner geht unter die Haut.“ (subtext.at)

Wien, 1912: Nach dem Tod von Gustav Mahler ist Alma Mahler (Emily Cox) eine wohlhabende Frau, die feine Gesellschaft Wiens liegt der jungen Witwe zu Füßen. Doch Alma verabscheut die Konvention. Ihr Interesse gilt dem „Enfant terrible“ der Kunstszene, dem expressionistischen Maler Oskar Kokoschka (Valentin Postlmayr), der mit seinen radikalen Arbeiten für Skandale sorgt. Es beginnt eine leidenschaftliche Affäre, bei der unterschiedliche Lebensentwürfe aufeinanderprallen. Oskar betrachtet Alma als seine Muse, ist eifersüchtig und besitzergreifend. Doch Alma hat selbst Ambitionen als Künstlerin und Komponistin in einer Zeit, in der das für eine Frau nicht üblich ist. Ein Spiel um Macht und Abhängigkeit entsteht, das Alma und Oskar an den Rand der Selbstzerstörung führt.

„Die Emotionen lassen einen die gesamten 88 Minuten nicht mehr los und man befindet sich mitten im Gefühlswirrwarr der beiden Protagonist*innen“ (subtext.ch)

„Ein Spielfilm, der in seiner Inszenierung äußerst fein ist und sich an dem, was in Übersee gemacht wird, inspiriert, dabei aber seine eigene, ausgeprägte Persönlichkeit zeigt.“ (cinema-austriaco.org)

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=a3id8Ewyrok

Verleih: Panda Film & Alamode Film

PREISE: Eintritt: € 11.- / 9.- Schüler 6.- Kartenreservierung und Information: +43 (0) 664 500 55 36 | info@allerart-bludenz.at | www.allerart-bludenz.at oder auf www.laendleticket.com

19.30 Uhr, Remise Bludenz: Kultur.LEBEN: Alfred Dorfer. Eintritt: EUR 30,00. Karten: LändleTICKET und an der Abendkasse. Abonnement: € 320; Einzahlung bitte mittels beigelegtem Erlagschein. Die Eintrittspreise kommen zur Gänze Caritasprojekten für Aids-Waisenkinder in Äthiopien zugute.

Erlesene Konzertabende, szenische Lesungen, interessante Vorträge und natürlich erstklassiges Kabarett – das Programm 2023 von Kultur.LEBEN mit insgesamt 16 Veranstaltungen verspricht einem Mix aus außergewöhnlichen Stars und vielen Highlights Kulturgenuss auf höchstem Niveau.

DO, 07. Dezember 2023

17.30 Uhr, MĂĽhlgasse: Bludenzer Christkindlemarkt: DJ, Punsch und GlĂĽhwein. DJ-Sound mit weihnachtlichem Flair von DJ Harry K. www.bludenz-events.at

18.00-21.00 Uhr, Stadtmuseum Bludenz: Advent im November. Alle Interessierten werden zu einem vorweihnachtlichen Museumsbesuch eingeladen. Bei Glühwein können die BesucherInnen miteinander ins Gespräch kommen. www.bludenz-events.at

19.30 Uhr, Tageszentrum Zäwas: Bludenzer Table Quiz. Hier Treffen sich Quiz-Freunde zu einem unterhaltsamen und spannenden Abend. In 4-er Teams, bzw. in einem Team formiert als „Singles“ beantworten diese Fragen aus verschiedenen Wissensbereichen.

Dank Sponsoren werden die Sieger des Abends mit Preisen belohnt.

Eintritt: 9,- EUR

FR, 08. Dezember 2023

14.00 Uhr, Stadtsaal Bludenz: Traditionelles Nikoloturnen der Turnerschaft Bludenz.

14.00 + 15.00 Uhr, Bäckeri Fuchs (Sturnengasse 2): Bludenzer Christkindlemarkt: Kinderbackstube in der Bäckerei fuchs – gemeinsam Weihnachtskekse backen -Teig schlecken inklusive. Anmeldung unter: T +43 5552 62327, www.bludenz-events.at

15.00 Uhr, Villa K.: Kindertheater „Hase und Igel“. Wer kennt sie nicht, die Geschichte des Hasen, der den Igel fortlaufend hänselt, bis sich dieser mit Hilfe seiner Frau eine List ausdenkt? Eine Geschichte mit Überraschungen. Eine Geschichte über schwach und stark, groß und klein.

Eine freie Bearbeitung des Grimm’schen Märchens mit Marionetten und Schattenspiel von und mit Johannes Rausch. Beginn 15:00 Uhr // für alle ab 4 Jahren // Eintritt € 4,- // Villa K. Bludenz, Jellerstraße 16. www.villak.at

17.30 Uhr, Mühlgasse: Bludenzer Christkindlemarkt: Live mit „The Becks Company“. Mit ihrem unverkennbaren Rock & Pop heizen die Becks zu Glühwein und Küachle den Besuchern des Christkindlemarktes musikalisch ein. www.bludenz-events.at

SA, 09. Dezember 2023

15.00 Uhr, Sammy’s Bar/Mühlgasse: Bludenzer Christkindlemarkt: Lesung mit Ingrid Hofer. Sammy’s Bar lädt alle Kinder zur Lesung von Ingrid Hofer mit Kurzgeschichten über Teddy Eddy und seine freche Freundin Kim ein. Singen und mittanzen sind erwünscht. Dauer: ca 45 min. www.bludenz-events.at

15.00 Uhr, Villa K: Kindertheater „Hase und Igel“. Wer kennt sie nicht, die Geschichte des Hasen, der den Igel fortlaufend hänselt bis sich dieser mit Hilfe seiner Frau eine List ausdenkt? Eine freie Bearbeitung des Grimm’schen Märchens mit Marionetten und Schattenspiel von und mit Johannes rausch: Eintritt: EUR 4,00, für alle ab 4 Jahren. www.villak.at

20.00 Uhr, Remise Bludenz: Konzert mit dem Feuerbach Quartett. „Die Neudefinition der Kammermusik“

4 Musiker aus 4 Nationen, die mit atemberaubender Spielfreude Beethoven, Beatles, Nirvana und die Dire Straits in einem klassischen Streichquartett vereinen und so den Begriff „Kammermusik“ neu definieren. Im neuen Programm „Born To Be Child“ widmet sich das FEUERBACH QUARTETT der Musik seiner Kindheit. Aufgewachsen in unterschiedlichen Kulturen, bringen die vier Musiker*innen ihre musikalischen Reminiszenzen zusammen und feiern gemeinsam den Soundtrack ihrer Jugend.

So trifft ein azerbaidschanisches Volkslied auf „Sultans of Swing“ und der Kindheitsheld Marty McFly beginnt zu tanzen, wenn sich die Filmmusik von „Back to the Future“ und Abba’s „Dancing Queen“ die Hand geben. Der Titelsong von „Ghostbusters“ und „Thriller“ von Michael Jackson lassen an die gruseligsten Albträume der Kindheit erinnern, wie Toto’s „Africa“ an die ersten Parties und Nirvana’s „Heart Shared Box“ an die erste selbstgekaufte Single.

Preise: VVK 26,- /24,- | AK 28,-/26,-

Tickets gibt’s in allen Sparkassen und Raiffeisenbanken in ganz Vorarlberg sowie online unter www.laendleticket.at. Ermäßigung: Schüler*innen, Lehrlinge, Studierende, Senior*innen, Mitglieder Verein allerArt und Ö1.

SO, 10. Dezember 2023

16.30 Uhr, Haus Habakus (Rathausgasse) 1: Bludenzer Christkindlemarkt: Kasperletheater im Haus Habakuk. Kasperle und Kinderzauberei zu Besuch. Eine AuffĂĽhrung zum staunen, Mitfiebern und sich begeistern lassen. Weitere Termine am 10. + 17.12. jeweils ab 16.30 Uhr im Haus Habakuk. Infos unter: www.bludenz-events.at

DO, 30. November. bis 23. Dezember 2023