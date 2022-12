Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Dienstag, 6. Dezember bis Dienstag, 13. Dezember, geboten. Hier die Termine im Überblick:

DO, 24. November bis SA, 24. Dezember 2022

Weihnachtlicher Duft zieht durch die Altstadtgassen. Der lang ersehnte Christkindlemarkt mit Glühwein, Küachle und Raclette verwandelt die Bludenzer Innenstadt endlich wieder zum geselligen Adventtreffpunkt. Kulinarik und Kreatives begleitet von einem vielseitigen Programm rundum Musik, Brauchtum und Kultur.

Vom 24. November bis 24. Dezember öffnen die Christkindlehäuschen in der Mühlgasse ihre Türen und bieten traditionelle kulinarische Genüsse, die auf keinem Christkindlemarkt fehlen dürfen, sowie neue Kreationen der Bludenzer Gastronomen an. Wöchentlich wechselnd sorgen die kreativen Marktteilnehmer für spezielle Shoppingerlebnisse mit Handwerkskunst und Dekoartikeln wie Seifen, Karten und Filzwaren. Selbstgemachte Produkte aus der Region wie zum Beispiel Honig, Marmelade, Liköre und Würste bereichern das Angebot.

Das Warten auf’s Christkind

Wie auch in den letzten Jahren bieten verschiedenste WIGE-Mitglieder ein liebevoll gestaltetes Kinderprogramm, das den Kleinsten über die Adventzeit hinweg Ablenkung bietet. Eine Begegnung mit Nikolaus und Engile, gemeinsames Kekse backen, in der Schneiderwerkstatt Kreatives nähen, Kutschenfahrten durch die Stadt erleben und vieles mehr wird den Besuchern der Innenstadt geboten. Außerdem steht der Engile-Markt am 9./10. und 16./17. Dezember in der Rathausgasse, ganz im Zeichen der Kinder und Familien.

Livemusik, DJ und besondere Klänge

Auch die Jugendlichen und Erwachsenen kommen nicht zu kurz. Beim vielseitigen Musikprogramm ist für jede Altersklasse was dabei – DJs und Live-Acts sowie Saxophon Konzerte und Chor-Melodien sorgen für Fest-Einstimmung während der Adventzeit. Am 1. und 15. Dezember sorgen DJ’s für Partystimmung in der Mühlgasse. Weitere Pfichttermine sind der 2. und 9. Dezember an denen Top Live Bands aus der Region für eine schöne Atmosphäre sorgen.

Öffnungszeiten Bludenzer Christkindlemarkt

24. November bis 24. Dezember

Eröffnung am 24.11. um 18.00 Uhr

Sonntag bis Mittwoch 11.00 bis 20.00 Uhr

Donnerstag und Freitag 11.00 bis 21.00 Uhr

Samstag 10.00 bis 20.00 Uhr

24. Dezember 10.00 bis 13.00 Uhr

Die Kreativen erwarten die Besucher täglich von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Jeden Samstag bereits ab 10.00 Uhr. Am 24.12. bleiben sie geschlossen.

Highlights:

Freitag 9.12. ab 18.30 Uhr – Live Musik mit George, Michael & Friends

Donnerstag 15.12. ab 18.30 Uhr DJ, Punsch und Glühwein

Im Zuge dieses Events findet zusätzlich die Christbaumversteigerung statt. Die gesammelte Summe wird am 15.12. um 20.00 Uhr an Joe Fritsche von Stunde des Herzens übergeben.

FR, 25. November bis SA, 31. Dezember2022

18.00-21.00 Uhr, Fohren Center Gastgarten: Kohldampf’s Weihnachtsgarten. Ab 25.11. jeden FR, SA gibt’s im weihnachtlich geschmückten Gastgarten unterm Pavillon Glühwein, Glühmost, Punsch & Co. Ebenso am 25. Und 31. Dezember 2022. Öffnungszeiten ab 17.10.2022: Mo-DO von 16.00-23.00 Uhr, FR, SA, SO + Feiertage von 11.00-23.00 Uhr. www.fohren-center.at

DI, 6. Dez., 14 – 18.00 Uhr: Bludenzer Christkindlemarkt: Kutschenfahrt durch die Altstadt

Nicht nur der NIkolaus reist heute mit der Kutsche an, auch Besucher haben die Möglichkeit eine idyllische Kutschenfahrt zu genießen. Start ist beim Bayrischen Garten. Es werden mehrere Runden gedreht. www.bludenz-events.at

DI, 6. Dez., 16 – 18.00 Uhr: Bludenzer Christkindlemarkt: Nikolausbesuch in der Mühlgasse

Der Nikolaus besucht die Bludenzer Altstadt und verteilt allen braven Kindern prall gefüllt.e Nikolaussäck-chen (solange der Vorrat reicht). www.bludenz-events.at

MI, 7. Dez., 9.30 – 12.00 Uhr: Eltern-Kind-Café

Im Café Zäwas

Das Eltern-Kind-Café bietet Raum und eine gemütliche Atmosphäre, damit Eltern Erfahrungen austauschen und Kinder sich in der Spielecke austoben können. Kaffee und Frühstück werden kostenlos angeboten.

MI, 7. Dez., 19.00 Uhr: Leinwandlounge – Drive my car, Kino

In der Remise Bludenz

Yusuke Kafuku, erfolgreicher Regisseur und Schauspier, hat vor zwei Jahren seine geliebte Frau, die Drehbuchautorin Oto verloren. Als er das Angebot erhält, bei einem Theaterfestival in Hiroshima Onkel Wanja von Tschechow zu inszenieren, sagt er zu. Er trifft dort auf die zurückhaltende Misaki, die ihm als seine Chauffeurin zugeteilt wird. Während ihrer gemeinsamen Autofahrten im roten Saab, stellen sich beide zögerlich ihrer Vergangenheit. Kafuku wird mit dem Geheimnis seiner verstorbenen Ehefrau konfrontiert.

DO, 8. Dez., 14.00 Uhr: Nikoloturnen der Turnerschaft Bludenz

Im Stadtsaal Bludenz

DO, 8. Dez., 18.00 Uhr: Besinnlich-musikalische Adventstunde

www.franziskanerkloster-bludenz.at

D´Eisprinza, Herrengasse 4

Nichts gekauftes, sondern ausschließlich funktionstüchtige Sehrumsel. Staubfänger, Geschenke die man selber nicht braucht usw. dürfen beim Schrottwichteln verschenkt werden. www.bludenz-events.at

9.- 10. Dez., 10 - 16.00 Uhr: Bludenzer Engile-Markt

In der Rathausgasse/ Altstadt

Engile, Engile flüg‘, damit i schöne Gschenkle kriag! Der Bludenzer Engile-Markt gehört ganz den Kinderherzen. An vier Tagen der Adventszeit verwandelt sich die zentrale Rathausgasse in einen stimmungsvollen und verzauberten Engile-Ort, magisch und spirituell zugleich. Die fleißigen Engile werden immer und überall auftauchen, manche sind still und leise und wachen über die jungen Besucher, andere arbeiten emsig an Weihnachtsvorbereitungen und helfen den jüngsten Besuchern ihre Wünsche zu Papier zu bringen. Ob in der Engilebackstube, wo eifrig und mit glühenden Wangen Weihnachtskekse gebacken und Lebkuchen verziert werden, oder in der Engilebastelstube, wo noch schnell das eine oder andere Weihnachtsgeschenk für Mama, Papa, Oma oder Opa gebastelt wird oder aber beim Zuhören der Geschichten aus dem Engile-Buch, all das soll die Wartezeit bis zum großen Fest verkürzen.

FR, 9. Dez., 11 - 15.00 Uhr: Kasperltheater beim Engile-Markt

In der Rathausgasse/ Altstadt

Kasperle und Kinderzauberer zu Besuch. Eine Aufführung zum Staunen , Mitfiebern und sich begeistern lassen. www.bludenz-events.at

FR, 9. Dez., 14 - 15.00 Uhr: Kinderbackstube in der Bäckerei Fuchs

Bäckerei Fuschs/ Sturnengasse 2 gemeinsames Weihnachtskekse backen. Begrenzte Teilnehmeranzahl, Anmeldung unter T 05552 62327. www.bludenz-events.at

FR, 9. Dez., 14.00 Uhr:Kinderchor beim Engile-Markt

In der Rathausgasse/ Altstadt

Glockenstimmchen lauschen und die Kinderaugen leuchten sehen, wenn die Kleinsten ihre gelernten Weihnachtslieder vorführen. Eltern, Großeltern, Geschwister und jeder Besucher darf sich auf ein herziges Konzert der Kindergartnkinder freuen. www.bludenz-events.at

FR, 9. Dez., 18.30 Uhr: Bludenzer Chistkindlemarkt: Live-Musik mit George Michael and Friends

In der Rathausgasse/ Altstadt

Musik, die zum Mitsingen und Mittanzen anregt. Musikalisch sowie stimmlich begeistern George, Michael and Friends und bereichern das Weihnachtsprogramm. www.bludenz-events.at

FR, 9. Dez., 20.00 Uhr: ALMA Konzert

In der Remise Bludenz

Fernab von Adventmarktidylle und Christbaumklischees haben ALMA ein Programm entwickelt, das dennoch der stillen Zeit gewidmet ist. Weil es aus der Stille kommt und in die Stille führt – nach innen, sozusagen. ALMA haben für dieses spezielle Programm in Volkslied-Archiven nach unerhörten Liedern geforscht und sich von zeitgenössischer Musik sowie alter Klangästhetik inspirieren lassen. Sie haben komponiert und arrangiert und ein einen Bogen gespannt, der jeglicher alltäglichen Anspannung entgegenwirken möchte. C H E R U B I M ist kein gewöhnliches Weihnachtsprogramm, es ist eine Einladung in die Stille. So still, dass wir unsere Herzen schlagen, und unsere Nachbarn in Stille atmen hören können. VVK 16 € / 18 € | AK 19 € / 21 €

SA, 10. Dez., 11 & 15.00 Uhr Bludenzer Christkindlemarkt Kinderprogramm: Kasperltheater beim Engile-Markt

In der Rathausgasse/ Altstadt

Kasperle und Kinderzauberer zu Besuch, Eine Aufführung zum Staunen, Mitfiebern und sich begeisgtern lassen. www.bludenz-events.at

SA, 10. Dez., 15 - 19.00 Uhr Adventmärktle im Klosterhof

Im Franziskanerkloster

SA, 10. Dez., 20.00 Uhr: Teardown + Support

In der Villa K.

Energiegeladene, aggressive und hochoktanige Strophen werden mühelos mit unterstützenden Refrains und schroffen Instrumentalsegmenten kontrastiert, die alle zusammenkleben, um ein unbestreitbares Gefühl von Groove zu erzeugen.