Wohin in Bludenz

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Dienstag, 29. November bis Dienstag, 6. Dezember, geboten. Hier die Termine im Überblick:

Wir sind glücklich und können heuer erstmals den Europacup im Skeleton für Damen und Herren in Bludenz durchführen. Wir freuen uns auf viele Teilnehmer aus Europa und versprechen allen Zuschauern spannende und rasant Wettkämpfe. Die Trainings finden ab dem 26.11. bis zum 1.12.2022 statt. Die Renntage sind dann 2. + 3. 12.2022 jeweils ab 10 Uhr. Wir erwarten ca. 60 Sportler aus 14 Nationen.

Möglichkeiten zum Umziehen vor Ort. Anmeldung telefonisch in der Bildungsabteilung (05552/63621-434) oder per Mail: familie@bludenz.at

Der Nino Aus Wien, Österreichischer Liedermacher und Literat, prägt die deutschsprachige Musikszene mit seiner ureigenen Form des „Wienerlieds“ und seinem „Hirschstettner Soul“. Der „Bob Dylan vom Praterstern“ spielt an die 100 Konzerte pro Jahr, quer verteilt im deutschsprachigen Raum, vom Wiener Konzerthaus bis hin zur Hamburger Elbphilharmonie. Er wurde bereits mehr als sieben mal für den Amadeus Austrian Music Award nominiert und 2016 in der Kategorie „Alternative Pop / Rock“ ausgezeichnet. Er erreichte zahlreiche Chartplatzierungen, mehrere Nummer Eins-Hits in den FM4-Charts, schreibt auch Musik fürs Theater und co-kuratierte 2018 das Wiener Popfest.