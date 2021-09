Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 9. bis Sonntag, 12. September, geboten. Wir bitten Sie, beim Besuch der Veranstaltungen die geltenden COVID-19 Maßnahmen zu beachten. Hier die Termine im Überblick:

Do, 9. September, 20 Uhr: Fahrradkino , Vorplatz Remise Bludenz. Mit freundlicher Unterstützung des Energieinstitutes Vorarlberg präsentieren wir erstmals das Fahrradkino in Bludenz. Einige Zuschauer*innen treten dabei fleißig in die Pedale und produzieren so den Strom für die Filmvorführung. Der Film Zeit für Utopien führt uns auf eine hoffnungsvolle Reise zu den Möglichkeiten von Solidarität, Kooperation und Nachhaltigkeit. Ganz in diesem Sinne findet dieses klimaneutrale Kinovergnügen während der Vorarlberger Mobilwoche unter freiem Himmel statt. Infos: Amt der Stadt Bludenz. Umwelt und Mobilität, Tel: +43(0)5552 63621-875, Mail: umwelt@bludenz.at, www.bludenz.at

Sa, 11. + So, 12. September: 3. Und 4. Rodel-Austria Rollenrodel Cuprennen inkl. Österr. Meisterschaft , Eiskanal Bludenz (Hinterplärsch). Der Rollenrodelcup bietet speziell dem Nachwuchs die Möglichkeit, erste Schritte auf dem Sportgerät zu machen. Viele der arrivierten Top-AthletInnen nutzen ebenfalls die Rollenrodelrennen zur Vorbereitung auf die Wintersaison und haben große Vorbildwirkung für die jungen Talente. Rollenrodeln bietet die Möglichkeit, eine tolle Sportart ganzjährig auszuüben und erleichtet den NachwuchsfahrerInnen den Einstieg zum Rennsport im Winter. Programm SA, 11.09.: 10.00 Uhr – Trainingslauf Doppelsitzer. 10.45 Uhr – Wertungslauf Doppelsitzer. Anschl. Trainingslauf Einsitzer. 12.30 Uhr – 1. Wertungslauf, anschl. 2. Wertungslauf. Programm SO, 12.09.: 09.45 Uhr – Wertungslauf Doppelsitzer. 10.30 Uhr – 1. Wertungslauf, anschl. 2. Wertungslauf. Die Siegerehrungen finden ca. eine halbe Stunde nach Rennende im Ziel statt. Ehrenschutz: Bürgermeister Simon Tschann und Franz Wilhelmer/Präsident Vlbg. Rodelverband. Es gelten die aktuell gültigen Corona-Richtlinien. Weitere Infos: Eiskanal Bludenz GmbH, info@eiskanal.at, www.eiskanalbludenz.at

Sa, 11. September, 10-14 Uhr: allerhand Markt: Handwerksmarkt in der Sturnengasse, Hirschengarten Kreatives, Schönes und Gutes aus der Region. Im Laufe der letzten fünf Jahre hat das allerhand!-Magazin zahlreiche kreative und engagierte Menschen aus Bludenz und den 14 Walgaugemeinden in bunten Geschichten vorgestellt. Beim 1. allerhand!-Markt gibt es nun Gelegenheit, einige von ihnen persönlich kennenzulernen. Gewinnen Sie einen Eindruck von der Vielfalt in der Region! An rund 25 Marktständen präsentieren Korbflechter, Intarsienschneider, Schmuck- und Taschendesigner, Künstler, Whisky-, Gin- und Schnapsbrenner, Bäcker, Wein- und Gemüsebauern,… sich und ihre hochwertigen Produkte. Der Pilzkundliche Verein Vorarlberg informiert über die Pilzvielfalt im Land, während Vertreter des Montessori Zentrums Oberland ihre privaten Bildungseinrichtungen vorstellen. Der Schachclub Nüziders fordert die Besucher zu einer Partie Schach heraus. Wer gut informiert ist, kann beim Walgau-Quiz der Regio Im Walgau eine Saisonkarte für die nächste Badesaison in der Region gewinnen. Außerdem veranstaltet das Team des allerhand!-Magazins eine große Tombola mit Preisen im Wert von mehreren tausend Euro. Es winken unter anderem ein hochwertiges Hochbeet aus Edelstahl, ein Aufenthalt auf dem Ögg Hof 221 im Tiroler Kaunertal, zwei Hubschrauberflüge, hochwertiger Alpenwhisky und vieles mehr. Exklusiv für den allerhand!-Markt erwacht zudem der legendäre Hirschengarten mitten in Bludenz aus seinem Dornröschenschlaf.