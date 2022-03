Wochenmarkt als regionaler Nahversorger mitten im Hörbranzer Zentrum

Umweltfreundlich und ohne große Anfahrtswege einkaufen

Klein, aber fein, so wird der Hörbranzer Wochenmarkt beschrieben, der jeden Samstag von 8-12 Uhr am unteren Kirchplatz für seine Besucher bereitsteht. In gemütlicher Atmosphäre verkaufen die Standbetreiber ihre ausgesuchten Waren. Die Verkäufer stehen gerne mit Rat zur Seite und kennen ihre Produkte bestens. Die meisten der Marktbesucher sind schon „Stammgäste“ und der Kirchplatz stellt einmal mehr den sozialen Treffpunkt für Jung und Alt mitten im Dorfzentrum dar. Viele Kunden kommen zu Fuß, mit dem Rad oder mit den öffentlichen Verkehrsmittel, schützen so die Umwelt und die Geldbörse sowie fördern und erhalten die Regionalität und das Leben in der Marktgemeinde.

Immer gut besucht am Markt ist der Käsestand. Hier werden verschieden Käsesorten in großer Auswahl aus dem Pfändergebiet (Sennerei Lutzenreute und Hinteregg), Käse aus dem Bregenzerwald und das breite Käsesortiment der Firma Bantel aus Möggers angeboten. Zusätzlich sind Käsemischungen erhältlich. Gegenüber können ausgefallene, für jede Saison passende Dekostücke und besondere Geschenke gekauft werden. Bei Betonmanufaktur Jeanette werden aus selbstgemischtem Beton einzigartige Objekte in echter Handarbeit hergestellt, die bis in den Frühsommer am Wochenmarkt erhältlich sein werden. Besondere Blickfänger im Garten oder auf dem Balkon, für Innen und Außen setzen jahreszeitlich angepasste Akzente. In verschiedenen Formen und Größen sind diese auch als Geschenke und Mitbringsel bestens geeignet. Am Stand daneben sind Socken in allen Größen und Farben erhältlich. Wer handgestrickte Socken, Socken ohne Gummiband, Wellnessocken, rutschfeste Socken, Kniestrümpfe, Socken mit Massageeffekt oder Gesundheitssocken sucht, ist hier genau richtig. Eine kleine Auswahl an Jacken, Schals, Babystrickschühchen, Mützen und Hemden steht ebenfalls für die neuen Besitzer bereit. Italienische Mode, Blusen, Strickpullis und vieles mehr für jedes Alter rundet das Angebot ab. Wer selbst stricken oder handarbeiten möchte, kann auch Wolle erstehen. Ein weiterer großer, duftender Stand ist vom Gärnter vom Ried. Seit vielen Jahren wird der Verkaufsplatz jeden Samstag beim Hörbranzer Wochenmarkt aufgebaut. Saisonbedingte Gemüse-, Balkon und Topfpflanzen sowie Blütenstauden können hier vom freundlichen Gärtner erstanden werden. Gerade jetzt wenn alles blüht und sprießt, ist der Platz ein Augen- und Geruchserlebnis. Wer kurzentschlossen seinen eigenen Pflanzen- oder Kräutergarten anlegen möchte, kann auch die nötige Erde gleich beim Gärtner mitnehmen. Wenn man bei der einen oder anderen Pflanze nicht ganz sicher ist, bekommt man, wenn gewünscht, die Beratung vom Fachmann dazu.