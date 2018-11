Wochenende bringt goldenen Herbst zurück ins Ländle

Nach einigen trüben Tagen kommt am Wochenende der goldene Herbst zurück.

Am Freitag bleibt es zwar großteils noch bewölkt, dafür aber auch trocken. Am Nachmittag könnten die Wolken etwas auflockern, auch leichter Föhn ist möglich. Laut Prognose gibt es bis zu 16 Grad.

Sonniger wird es dann am Samstag. Das Thermometer könnte bis auf 18 Grad klettern, besonders im Walgau und Raum Feldkirch ist dank Föhn mit wärmerem Wetter zu rechnen. Gegen Abend könnte es aber wieder zuziehen. Besonders im Norden des Landes könnten sich die Wolken in der Nacht verdichten.

Der goldene Herbst bleibt uns auch am Sonntag erhalten. Mit Temperaturen bis zu 17 Grad wird es besonders am Nachmittag angenehm war. In der Bodenseeregion und im Bregenzerwald könnte es in der Früh noch zu Regenschauern kommen, diese verschwinden aber schon am Vormittag wieder und es bleibt trocken. (red)