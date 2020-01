Wochenende wird stürmisch, verregnet und windig

Wenig winterlich wird das Wochenende in Vorarlberg. Die Temperaturen sind für die Jahreszeit zu hoch. Zudem wird es regnerisch.

Kein Schnee, warme Temperaturen, Regen und viel Wind. Das Wochend-Wetter in Vorarlberg dürfte vor allem den Wintersportlern wenig Freude bereiten.

Im Laufe des Nachmittag steigt am Freitag die Nullgradgrenze auf 2500 Metern an. Die Temperaturen steigen auf bis zu 14 Grad. Das Wetter lockert im Laufe des Tages etwas auf.

Samstag erst freundlich, dann böig



Der Vormittag verläuft im ganzen Land freundlich mit Sonnenschein und Schleierwolken. Ab Mittag trübt sich der Himmel allerdings immer stärker ein und am späten Nachmittag breitet sich von Nordwesten her Regen aus.

Die Schneefallgrenze liegt am Samstag zwischen 1900 und 2300 Meter. Aus südwestlicher Richtung erreicht uns am Samstag stark böiger Wind, im Bergland wird es stürmisch.

Regnerischer Sonntag

Der Himmel am Sonntag ist stark bewölkt oder trüb. Aus der Nacht heraus und am Vormittag regnet es bereits länger anhaltend, aber nur leicht. Am Nachmittag wird der Regen stärker, der Wind lebt stark böig auf. Im Gebirge bleibt es stürmisch. Die Schneefallgrenze liegt tagsüber je nach Windeinfluss zwischen 1600 und 2300 Meter.