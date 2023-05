Wochen- und Handwerk-Kreativmarkt trotzte dem Wetter

Frühlingstreiben lässt sich in Hörbranz vom Wetter nicht aufhalten

In Ergänzung zum traditionellen Wochenmarkt in Hörbranz von 8.00 bis 12.00 Uhr präsentierten sich am Samstag vor dem Muttertag, den 13. Mai 2023, Handwerksbetriebe am unteren Kirchplatz. Unter dem Motto „Frühlingserwachen“ zeigten von 10.00 bis 16.00 Uhr Dienstleisterinnen und Dienstleister ihr Handwerk und erwarteten trotz unfreundlichem Wetter herzlich die Besucher. Neben der breiten Produktvielfalt konnten die Gäste auch einen Einblick in die Arbeit der Dienstleister erhalten, beim Stand von Hubert und Axel konnte man beim Drechseln über die Schulter blicken und sich von den wirbelnden Holzspänen inspirieren lassen. „Wir wollen mit dem kreativen Markt den Handwerksbetrieben eine gemeinschaftliche Plattform im Ortszentrum bieten“, so Initiator Helmut Winkler mit Josef Berkmann (Obmann Markt- und Kulturausschuss), die mit der Aktion für eine weitere Belebung des Dorfplatzes sorgen. Am gleichen Platz findet auch jeden Samstag der Wochenmarkt (08-12 Uhr) statt. Für den musikalischen Rahmen sorgten „Gsiberg Power“, die bei den Ständen aufspielten und gute Stimmung verbreiteten. Stärken konnten man sich mit ausgesuchten Weinen bei der Weinremise und natürlichen boten Pasta Montagna frische und leckeren Nudeln an-Die Besucher aus und um Hörbranz zeigten sich an diesem Samstag wetterfest und so waren doch einige Besucher am Dorfplatz anzutreffen. Bei der großen Auswahl an vielen Unikanten und handgemachten Besonderheiten wurden sicher auch einige Muttertagsgeschenke erstanden. “Hubert und Axel” Schaudrechslerei und besondere Holzprodukte (Hörbranz), „Pasta Montagna“ hausgemachte Teigwaren (Eichenberg), „Jeannette“ Betonmanufaktur, Betonprodukte aus echter Handarbeit (Hörbranz), „Gut zum Fuß“ Engelhart-Schuhe, Schuhfachgeschäft mit eigener Schuhmacherei und Orthopädieschuhmacherei (Hörbranz), „Himmelschlüssel“ das kleine Biokaufhaus, Decken und Kinderbekleidung (Hohenweiler), „WeinRemise“ Weinfachhandel gegen den Durst (Hörbranz), „Frauennetzwerk Leiblachtal“, die sich für die Gleichberechtigung der Frauen in allen Bereichen einsetzen und mit dem Kaffee- und Kuchenverkauf die IFS-Frauennotwohnung unterstützen, “Filzarbeiten” Barbara Hämmerle (Lustenau), “Häckelarbeiten” Gaby Bregar (Hohenweiler), “Mode by Annema” Babymode Annemarie Natter (Hohenweiler), “Mikroorganismen, Erden” EM Bodensee, Mikroorganismen für zuhause, für Körper und Seele, für Pflanzen und Garten und EM-Keramik (Hörbranz) und “Heilpflanzenkosmetik u. Engelessenzen” Renate Richter-Heer (Deutschland) präsentierten ihre Produkten bereit und standen für persönliche Beratung und Gespräche zur Verfügung. Neu am Dorfmarkt dabei sind auch Biggi und Jan mit ihrem Coffeetrailer mit mobilem Espressoverkauf.