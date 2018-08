Wo sind die „ghöriga, lässiga Vorarlberger“?

Kinky in München, Wakeboarden, Funworld und Co. – den Kandidaten wird heuer mehr denn je geboten!

Heuer erwartet die Finalisten ein nie da gewesenes Programm: Für die Kandidaten geht es zur legendären Kinky in München – Fahrt im Partybus, VIP-Lounge und Misterdinner inklusive! Geballte Action gibt es beim Wakeboarding-Tag am Bodensee und im Klettergarten Damüls. Workout und Personal-Training mit Cross Fit im Magic Fit, Modelcoachings und Bühnentrainings sowie Spaß in der Funworld und Shootings stehen ebenfalls auf der Liste. Es ist angerichtet – für die Kandidaten alles for free!

Misterwahl 2018

Bewerbung: Über das Formular auf www.wannundwo.at oder per Mail mit Name, Alter, Adresse, Telefonnummer, Staatsbürgerschaft, Größe, Gewicht sowie Porträt und Ganzkörper-Foto an misterwahl@wannundwo.at

Nominierung: Über das Formular auf www.wannundwo.at oder per Mail mit vollständigen eigenen Kontaktdaten sowie des nominierten Kandidaten (Name, Alter, Adresse, Telefonnummer, Staatsbürgerschaft) plus Porträt und Ganzkörper-Foto des Kandidaten an misterwahl@wannundwo.at

Teilnahmebedingungen: Teilnehmen können alle österreichischen Staatsbürger. Mindestalter 18 Jahre. Mit der Anmeldung stimmt der Teilnehmer der Veröffentlichung und Verwendung der eingesendeten Fotos und Daten zu.

Casting: 22. August 2018

Misterwahl 2018: am 12. Oktober 2018 in der Otten Gravour Hohenems

Misterwahl-Preise: 1. Platz: Suzuki SV 650 von Zweirad Loitz im Wert von 6990 Euro; 2. Platz: Reisegutschein im Wert von 1000 Euro von High Life Reisen; 3. Platz: „Pimp my Room“-Gutschein von Palaoro; Mister Online: Gutschein im Wert von 1500 Euro von Epos!

Preis Nominierung: Alle, die einen Kandidaten nominiert haben, der es bis zur Misterwahl im Oktober schafft, erhalten 300 Euro-Messeparkgutscheine!