Bartholomäberg-Gantschier (sco). Gemeinsam mit den Pfarrgemeinden Silbertal, Schruns, Tschagguns und Vandans bildet die Pfarre Gantschier den Pfarrverband Mittleres Montafon.

“Wir sind eine junge, lebendige Pfarre”, sagt der Leiter des Pfarrverbandes Mittleres Montafon, Hans Tinkhauser. Die 126. Pfarre der Diözese Feldkirch befindet sich im Gemeindegebiet von Bartholomäberg und Schruns. “Wir freuen uns über einen Besuch in unserer Pfarrkirche, um innezuhalten an einem Ort, wo sich Himmel und Erde berühren”, so der Seelsorger. “Der Gottesdienstraum gibt uns die Hoffnung und Zuversicht, dass wir in Gottes Hand sind.”