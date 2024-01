Wo lesen Jugendliche ihre Nachrichten? Einblick in die Medienwelt am BG Dornbirn

Bei einem Besuch des Wahlpflichtfachs Politik Digital am BG Dornbirn gewährten die Mobile Journalistin Mirjam Mayer und Social-Media-Managerin Valentina Radojicic von VOL.AT Einblicke in ihre tägliche Arbeit und die Welt der digitalen Nachrichten.

Eine durchgeführte Umfrage mit den Schülern offenbart interessante Einblicke in die Nachrichtenpräferenzen der jungen Generation in Vorarlberg. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass junge Menschen in Vorarlberg sich hauptsächlich über Plattformen wie Instagram und TikTok informieren. Diese Entwicklung spiegelt einen größeren Trend wider, bei dem soziale Medien traditionelle Nachrichtenquellen für die jüngere Generation ersetzen.