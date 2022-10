Wo kommen die neue Gleise? Das sagen die Entscheider

Die verschiedenen Varianten für den Gleisausbau im Großraum Bregenz waren am Montagabend ein weitere Mal Thema im Landhaus.

Die Planer von ÖBB und Land, Werner Consult, blieben auch am Montag bei der Empfehlung für den oberirdischen Ausbau. Dass es einen Gleisausbau im unteren Rheintal braucht, stand und steht dabei bei den beteiligten Parteien außer Frage.

Das meint Landesrat Zadra

Bürgermeistersprecher Rhomberg

Elmar Rhomberg, Bürgermeister von Lauterach und Sprecher für seine Amtskollegen der betroffenen Gemeinden, zeigte sich in erster Linie erfreut darüber, dass alle Parteien gemeinsam an an einem Tisch saßen. Rhomberg betonte aber auch, dass es gelte die Interessen der Bevölkerung zu berücksichtigen.