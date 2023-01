Wo gibt es den coolsten Faschingsumzug im Ländle?

Am vergangenen Wochenende fand bereits der erste Faschingsumzug im Ländle statt. Doch wo gibt es den besten Faschingsumzug im ganzen Land?

Endlich wieder 5. Jahreszeit, endlich wieder närrisch abfeiern in Vorarlberg! Ob "Ore, Ore", "Maschgoro, Maschgoro, Rollollo", "Spälta, Spälta, Hoch" oder "Jöri Jöri Kuttlaplätz", die fünfte Jahreszeit hat Vorarlberg wieder fest im Griff. Am Wochenende fand bereits der erste Faschingsumzug in Altach statt. Doch welcher Umzug ist der coolste im ganzen Land?