Wo Genuss und Geselliges zusammentrifft

Strahlender Sonnenschein sowie ein vielfältiges Angebot lockten viele Besucherinnen und Besucher auf den Egger Wochenmarkt.

Egg. In eine bunte Marktgasse mit wertvollen regionalen Produkten und ausgewählten Spezialitäten verwandelt sich die Gerbestraße in Egg bis Ende Juni wieder jeden Donnerstag (ausgenommen Feiertage). Zum Genießen ist alles, was die regionalen Landwirte, die Obst- und Gemüsebauern, der Fischzüchter, der Naturkost- oder der Bioprodukte-Hersteller anbieten. Kein Donnerstag ist wie der andere, denn von Woche zu Woche werden immer neue Themenschwerpunkte präsentiert.