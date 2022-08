Wo die Frauen mit den größten Brüsten leben ...

Weltweit gesehen ist eine naturbelassene weibliche Brust mit Körbchengröße "B" der Durchschnitt, also "normal". Aber in welchen Ländern haben Frauen besonders große, oder auffallend kleine Brüste?

Und nicht ganz überraschend gibt es einen Zusammenhang mit dem BMI, also dem Body-Mass-Index.

Die Größenangaben in der Tabelle beziehen sich auf europäische Standardgrößen. Dazu, wie verwirrend BH-Größen, vermutlich im Besonderen für Männer, angegeben werden können, weiter unten mehr.

Die größten Brüste gibt es in ...

Was der BMI über die Brust aussagt

Die weibliche Brust besteht zu einem Großteil aus Fettgewebe und Drüsen. Nicht verwunderlich also, dass in Ländern mit höherem Body-Mass-Index, der (groben) Maßzahl für die Relation von Körpergewicht zu Körpergröße - die Menschen also dicker sind, Frauen statistisch auch größere Brüste haben. Genetische Faktoren spielen bei der Brustgröße aber ebnefalls eine Rolle.

Die größten Brüste

Die größten Brüste gibt es also, rein statistisch, in Norwegen. Die Frauen dort sind weltweit die einzigen, die es im Durchschnitt auf eine Körbchengröße von D-E bringen - Bei einem BMI der im Vergleich bei eher niedrigen 26,2 liegt. Amerikanerinnen etwa haben bei D-Körbchen einen durchschnittlichen BMI von 29,0.

Die Österreicherinnen platzieren sich beider Brustgröße im Mittelfeld (B-C), und liegen beim BMI bei, vor allem im Vergleich mit anderen Ländern mit vergleichbaren Brustgrößen, niedrigen 24,7.

Ein statistischer Ausreißer sind hingegen die Japanerinnen, die bei der Körbchengröße bei den Österreicherinnen im Mittelfeld (B-C) liegen, allerdings einen der niedrigsten BMI-Werte überhaupt aufweisen.

Verwirrende Größen

Weltweit sind mindestens sechs verschiedene Größensysteme plus variierende Einteilungen einzelner Hersteller von BHs in Verwendung. Ein Beispiel: Die US-Größe "34C" entspricht z.B. der UK-Größe 34D und der EU-Größe 75D. In Frankreich ist es 90D und in Australien 12C.

Kleiner in Afrika und Asien

Auffallend im weltweiten Vergleich ist, dass gerade in Zentralafrika und Südostasien die kleinsten Körbchengrößen dominieren. Dafür gibt es verschiedene Begründungen. Einerseits sind die Frauen in diesen Regionen der Welt deutlich kleiner als anderswo, was bei normalen weiblichen Proportionen auch kleinere Brüste bedeutet.

Andererseits geht die Wissenschaft von einem klimatischen Zusammenhang aus. In diesen besonders heißen Gegenden verbraucht ein Körper mehr Energie zur Kühlung. Da die weibliche Brust großteils aus Fettgewebe, einem körpereigenen Energiespeicher besteht, aber aufgrund des hohen Energieverbrauchs kaum Energie vom Körper gespeichert werden kann, bildet sich kein Fettgewebe und die weibliche Brust bleibt eher klein.

Die Datenlage

Die Seite laenderdaten.info, die die Daten gesammelt hat, weist ausdrücklich darauf hin, dass die Daten nicht wissenschaftlich belastbar sind, sondern lediglich einen ungefähren internationalen Vergleich bieten sollen.

Die Datenlage ist laut den Erstellern der Tabelle jedenfalls schwierig. Zwar bezieht man sich auf mehrere Dutzend Quellen, auch bereits vorhandene Auflistungen im Internet, aber viele weisen teils zweifelhaften Angaben auf. Außerdem wurden Angaben von Unterwäsche-Herstellern über deren Absatzzahlen pro einzelner Größe einbezogen.

Fehlerhafte Selbsteinschätzung

In vielen Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass Frauen ihre eigene Körbchengröße oft falsch einschätzen. Der häufigste Grund hierfür ist, dass Frauen oft eine zu kleine BH-Größe mit entsprechend größerem Brustband tragen. Insbesondere in ärmeren Ländern habe dies finanzielle Gründe.

Bei den für die Tabelle einbezogen Absatzmengen unterschiedlicher BH-Größen entsteht zudem das Problem, dass Kreuzgrößen (z.B. 70C, 75B, 80A) zwar oftmals als passend empfunden werden, aber nicht der tatsächlichen Körbchengröße entsprechen.