WM: Titelverteidiger Kraft heiß auf Großschanze

Die bittere Pille "Blech" auf der Normalschanze von Planica war schnell verdaut. Auf der Großen nimmt Titelverteidiger Stefan Kraft am Freitag einen neuen Anlauf.

Vierte Plätze abgeschüttelt

Damals hatte sich Kraft unerwartet Einzelgold gesichert. Seine vergangene Woche nach Halbzeitführung bei turbulenten Bedingungen verpasste 13. WM-Medaille weint der Salzburger keine Träne mehr nach. "Mittlerweile kann ich damit leben, es hilft nichts, ich bin cool skigesprungen, aber es wollte nicht sein. So ist es schon vielen gegangen." An den Ruhetagen Anfang der Woche habe er die vierten Plätze im Einzel und im Mixed-Team abgeschüttelt und neue Energie geschöpft. In der Großschanzen-Qualifikation kam er am Donnerstag als Sechster ins Spitzenfeld.

Obwohl er sich schon seit Monaten in starker Verfassung präsentiert und ihn anders als in früheren Wintern keine Wehwehchen plagen, sei eine Medaille eine große Challenge. "Es kann leicht sein, dass Drei eine übermenschliche Form auf der Großen haben, dann wird es auch wieder schwer. Aber ich freue mich drauf, bin in einer super Form, habe meine Sachen beieinander, bin körperlich topfit und gesund - von dem her ist eine Medaillenchance sicher da, und an das glaube ich auch."