WM live ab 20 Uhr: Entscheidung in Gruppe G

Bei der Fußball-WM in Katar fallen an diesem Freitag die letzten Entscheidungen in der Gruppenphase. Um 20 Uhr trifft Serbien auf die Schweiz und Kamerun auf Brasilien.

In Gruppe G reicht den Schweizern ein Punkt fürs Weiterkommen, wenn Kamerun nicht gegen Brasilien gewinnt.

Serbien - Schweiz

Die Serben brauchen einen Sieg gegen die Schweiz, sonst würde das Gleiche passieren wie bei den Weltmeisterschaften 2006, 2010 und 2018: Eine vor allem in der Offensive namhaft besetzte Mannschaft müsste schon nach der Vorrunde nach Hause fliegen.

"Für Serbien ist hier nichts verloren. Ich weiß nicht, was die Leute von uns erwartet haben: Dass wir gegen Brasilien gewinnen und ins Finale durchmarschieren?", wehrte sich Serbiens Trainer Dragan Stojkovic am Donnerstag gegen massive Kritik in der Heimat.

Kamerun - Brasilien

Kamerun braucht dringend einen Sieg, um noch Chancen aufs Weiterkommen zu haben.

Gut möglich, dass Trainer Rigobert Song erstmals bei dieser WM Vincent Aboubakar und Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting gemeinsam von Beginn an stürmen lässt. Song erinnerte er daran, "dass Kamerun Brasilien auch schon geschlagen hat". Der bisher einzige Sieg gelang beim Confed-Cup 2003 - mit Song als Abwehrchef und dem heutigen Verbandspräsidenten Samuel Eto'o als Siegtorschützen zum 1:0.