Ghana verspricht zwölf Jahre nach dem Viertelfinale in Südafrika Uruguay Revanche.

Ghana verspricht zwölf Jahre nach dem Viertelfinale in Südafrika Uruguay Revanche. ©Reuters, APA/AFP

Ghana verspricht zwölf Jahre nach dem Viertelfinale in Südafrika Uruguay Revanche. ©Reuters, APA/AFP

WM live ab 16 Uhr: Entscheidung in Gruppe H

Bei der Fußball-WM in Katar fallen an diesem Freitag die letzten Entscheidungen in der Gruppenphase. Ab 16 Uhr trifft Ghana auf Uruguay und Südkorea auf Portugal.

Trainer Otto Addo könnte mit der ghanaischen Nationalmannschaft schon ein Unentschieden reichen, um ins WM-Achtelfinale einzuziehen. Gegner in Gruppe H ist Uruguay.

Ghana - Uruguay

Angesichts der viel diskutierten Vorgeschichte mit dem denkwürdigen WM-Duell 2010 nimmt Ghanas Nationaltrainer Otto Addo vor dem Spiel gegen Uruguay den Druck von seiner Mannschaft.

Liveticker vom Match

self all Open preferences.

"Es ist kein normales Spiel aufgrund dessen, was die Öffentlichkeit daraus macht", sagte der 47-Jährige. "Aber für mich ist es ein normales Spiel." Die beiden Nationen waren im Viertelfinale der WM in Südafrika aufeinandergetroffen. Uruguays Stürmer Luis Suarez hatte damals Sekunden vor dem Abpfiff der Verlängerung mit der Hand auf der Linie gerettet. Den folgenden Strafstoß vergab Asamoah Gyan und Ghana scheiterte im Elfmeterschießen.

Südkorea - Portugal

Um noch eine Chance auf das Weiterkommen zu haben, muss Südkorea (1 Punkt/2:3 Tore) auf jeden Fall gewinnen.

Liveticker vom Match

self all Open preferences.

Dazu wäre dann das Torverhältnis je nach Ausgang des anderen Spiels zwischen Ghana (3/5:5) und Uruguay (1/3:5) wichtig. An der Seitenlinie wird der portugiesische Trainer Paulo Bento, der sein Heimatland zwischen 2010 und 2014 trainiert hatte, nach seiner Roten Karte im Anschluss des letzten Spiels nicht mithelfen können. "Ich denke nicht, dass es ein Problem wird. Ich habe lange mit den Spielern gearbeitet und der Trainerstab ist auf einer Linie", sagte Bento. Portugal hat das Achtelfinale bereits sicher, ein Punkt fehlt zum Gruppensieg.