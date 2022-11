WM live ab 16 Uhr: Entscheidung in Gruppe D

Am Mittwochnachmittag steht bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar die Entscheidung in Gruppe D an.

Tunesien - Frankreich (16.00 Uhr)

Weltmeister Frankreich steht bereits im Achtelfinale und so gut wie sicher auch als Gruppensieger fest. Trainer Didier Deschamps hat daher einige Änderungen in der Startelf angekündigt. So dürfen auch Benjamin Pavard, Kingsley Coman (beide Bayern München) und Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) auf einen Einsatz von Beginn an hoffen. Ganz anders ist die Situation bei den Tunesiern. Die Nordafrikaner müssen gewinnen und sind zudem vom Ausgang des Duells zwischen Dänemark und Australien abhängig.

Australien - Dänemark (16.00 Uhr)

Die Socceroos aus Australien hoffen auf den ersten Achtelfinal-Einzug bei einer WM seit 16 Jahren. Mit einem Sieg wären sie sicher weiter. Auch ein Unentschieden würde reichen, wenn Tunesien nicht gegen Frankreich gewinnt. Darauf hoffen auch die Dänen, die dann ihrerseits bei einem Sieg weiter wären. Der EM-Halbfinalist geht mit dieser Drucksituation relativ gelassen um. Zumal Kapitän Simon Kjaer wieder dabei ist. Das Motto lautet: Wir haben alles in der eigenen Hand.

