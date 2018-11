WM junger Dachdecker 2018: Vize-Weltmeister aus Vorarlberg

Der junge Vorarlberger Lukas Pilecky bildete mit dem Wiener Dominik Wagner das Team Österreich – und kehrte nach drei harten Wettkampftagen nach Altach zurück: als Vizeweltmeister in der Kategorie Flachdach/Abdichtungen. Seine Arbeitskollegen in der Spenglerei Mathis bereiteten dem erfolgreichen Spengler einen begeisterten Empfang.

Ein Jahr zuvor: Lukas Pilecky nimmt an einer Weiterbildung der Sika AG teil, gewinnt die Österreich-Ausscheidung und schafft damit die Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Riga. Gemeinsam mit seinem Wiener Berufs-Kollegen Dominik Wagner bildet er in Riga das Team Österreich in der Kategorie Flachdach/Abdichtungen. Die beiden bereiten sich penibel auf das Großereignis vor: in acht Trainingseinheiten optimieren sie den Ablauf der zu erwartenden Aufgabe, werden immer schneller und lernen, sich als Team perfekt aufeinander abzustimmen.

Bei der WM in Riga galt es für die Teilnehmer aus 20 Nationen, an drei Tagen jeweils ein Prüfungsmodell anzufertigen. Die Vorgaben waren dabei außergewöhnlich streng: so schafften am 1. Tag nur vier Mannschaften die Aufgabe innerhalb der vorgegebenen Zeit. Das Duo Pilecky/Wagner meisterte die Herausforderung auf die Sekunde genau – und so zeichnete sich schon sehr früh ein enger Zweikampf mit dem Team Schweiz ab.