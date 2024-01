WM-Gold für Victoria Olivier

Die Vorarlbergerin, die bereits das Abschlusstraining am Montag dominiert hatte, startete mit der hohen Startnummer 30 in den Lauf und konnte sich in einem dramatischen Rennen am Ende mit gerade einmal 0,01 Sekunden Vorsprung auf Blanc durchsetzen. Die drittplatzierte Pohjolainen hatte 40 hundertstel Sekunden Rückstand auf Olivier.



Für die 19-Jährige ist es die dritte JWM-Medaille, nachdem sie 2022 in Panorama (CAN) bereits Bronze im Super-G und Silber im Team-Parallel geholt hatte.



„Es ist unglaublich. Wenn man ins Ziel kommt und es grün aufleuchtet, ist es einfach richtig cool. Ich war am Start sehr nervös und hätte trotz des guten Trainings nicht damit gerechnet, dass es so gut aufgeht. Den oberen Teil habe ich sehr gut erwischt, unten hatte ich ein paar Fehler. Das Gefühl Gold geholt zu haben ist derzeit noch surreal,“ so die Vorarlbergerin unmittelbar nach dem Rennen.



Ergebnis:

https://www.fis-ski.com/DB/general/results.html?sectorcode=AL&raceid=118738