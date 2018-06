WKÖ-Studie: Die Hälfte der Online-Einkäufe geht ans Ausland

Rund die Hälfte der Online getätigten Einkäufe in Österreich gingen 2017 an ausländische Firmen, zeigt eine Studie zum Thema Internet-Einzelhandel im Auftrag der Wirtschaftskammer Österreich (WKO). Im EU-Vergleich liegt Österreich auf Platz drei bei der Liebe zu grenzüberschreitenden Einkäufen. Die Österreicher gaben im Vorjahr online insgesamt rund 7 Mrd. Euro aus.

Die Umsätze des heimischen Internet-Einzelhandels lagen jedoch nur bei 3,2 Mrd. Euro. Gerade vor diesem Hintergrund tue es besonders weh, dass ein so großer Teil der Österreicher im Ausland einkaufe, kommentierte Bundesspartenobmann Peter Buchmüller die Ergebnisse. Im EU-Vergleich liegt Österreich beim Einkauf bei internationalen Internet-Anbietern nur hinter Luxemburg und Malta.

Rund jeweils 2.000 Konsumenten und Einzelhandelsunternehmen mit Sitz in Österreich wurden in der Studie befragt, die am Mittwoch, von Buchmüller, Iris Thalbauer, Bundesspartengeschäftsführerin der WKO, sowie Ernst Gittenberger von der KMU Forschung Austria, vorgestellt wurde.