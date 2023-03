WKO: Fragwürdige Tipps für "gute Geschäfte mit Russland"

In dem ursprünglichen Ratgeber für Geschäftstreibende befanden sich durchaus kontroverse Passagen, wie etwa Tipps im Umgang mit russischen Unternehmern oder Anweisungen, dass das Thema "Ukraine-Krieg" in Gesprächen tunlichst vermieden werden solle.

"Unorthodoxe Vorgehensweisen und genügend Bargeld mitnehmen"

Russische Schattenwirtschaft

und hierarchische Systeme

Stolpersteine für österreichische Unternehmen seien u.a. auch jene Strukturen, die in dem hierarchischen System vorherrschen würden:

"Die wohl wichtigsten Charakteristika sind hierbei das Vertrauen auf persönliche und informelle Beziehungen, das ausgeprägte Hierarchiedenken, die besondere Stellung der Bürokratie und die teilweise immer noch vorhandene Schattenwirtschaft. Russische Unternehmen sind vielfach in Netzwerke eingebunden, die eine Lösung von Problemen und die Durchsetzung von Ansprüchen über die Nutzung informeller Kontakte zu mächtigen Strukturen ermöglichen."

WKO-Tipps: "Vermeiden Sie den Ukraine-Krieg, schenken Sie keine Messer, aber Mozartkugeln"

Besonders interessant sind Tipps der WKO, auf die in der überarbeiteten Version wohl aufgrund fragwürdiger Logik völlig verzichtet wurde.

Wirtschaftskammer verweist auf "Fokus auf Marktaustritt"

Auf VOL.AT-Anfrage bei Mag. Gabriele Schweigebauer, Leiterin der Abteilung Außenwirtschaft in der Vorarlberger Wirtschaftskammer, folgte folgende Antwort der Wirtschaftskammer Österreich aus Wien, die sich aber weder zu den kontroversen Passagen äußert, noch etwas von Tipps für "Gute Geschäfte" hören will und auf die allgemeine Ausrichtung dieser "standardisierten" Länderreporte verweist:

"Es gibt keinerlei Aktivitäten der Außenwirtschaft Austria zu Markteintritten in Russland. Der Fokus liegt klar auf der Beratung zu den Sanktionen sowie zu etwaigen Marktaustritten. Die Länderreports sind ein einheitliches, standardisiertes Produkt und geben einen allgemeinen Erstüberblick über das jeweilige Land. Insgesamt gibt es für 114 Länder solche Berichte, die laufend aktualisiert und inhaltlich angepasst werden, so wie auch der Länderreport zu Russland. Aktuelle Informationen zu Russland und den Wirtschaftssanktionen sowie zur Situation in der Ukraine stehen unter wko.at/russland und wko.at/ukraine zur Verfügung."