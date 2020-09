Wirtschaftsstände bleiben im Stadion Herrenried geschlossen

VfB Hohenems will mit Pflichtsieg gegen Rankweil schon auf Platz zwei vorrücken.

Der Liveticker vom Spiel VfB Hohenems vs FC RW Rankweil

Hohenems ist gegen den Siebten Rankweil in der Favoritenrolle. „Wir möchten natürlich gewinnen um in der Tabelle bald wieder ganz oben zu stehen. Der Sport muss wieder in den Mittelpunkt rücken und das meine Mannschaft geschäftsfähig bleibt. Die gesetzten Maßnahmen sind eine tolle Bestätigung für das Team und den Klub. Es trägt jetzt Früchte“, so Hohenems Trainer Werner Grabherr. Allerdings hat die Mannschaft nur eine einzige Trainingseinheit vor dem Spiel gegen Rankweil in voller Besetzung absolviert. Mit einem Pflichterfolg gegen die Rankler wäre Hohenems schon Zweiter in der Tabelle und nur noch einen Zähler hinter Tabellenführer Lauterach zurück. „Wir müssen das Spiel gegen Rankweil kontrollieren. Es liegt an uns um die drei Punkte eindrucksvoll einzufahren“, fügt Grabherr hinzu.