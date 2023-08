Wirtschaft startet angespannt in zweite Jahreshälfte

Die Schwächephase der österreichischen Wirtschaft hält weiterhin an, die Ökonomen der Bank Austria sehen unmittelbar auch keine Aussicht auf Belebung.

Erst gegen Jahresende dürfte sich der erwartete spürbare Rückgang der Inflation positiv auf die Konjunkturdynamik auswirken. "Die Inflation wird sich in den nächsten Monaten weiter verringern, ab September mit höherem Tempo", heißt es am Mittwoch in einer Aussendung der Bank Austria.