wirsind50000“ - Dornbirn feiert Meilenstein

Die Stadt Dornbirn hat die 50.000 Einwohner-Marke geknackt. Zu diesem Anlass lud die Stadt am Mittwoch ins Rathaus.

Dornbirn, die größte Stadt Vorarlbergs, hat erstmals 50.000 Einwohner. Mit dem Zuzug einer jungen dreiköpfigen Familie sei die Marke am 28. Jänner geknackt worden, vermeldete die Stadt am Mittwoch in einer Aussendung. Dornbirn liegt damit hinsichtlich der Bevölkerungszahl auf Platz zehn der österreichischen Städte.