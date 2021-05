Wird Wallner der neue Kurz?

Medien spekulieren, dass der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner Bundeskanzler Sebastian Kurz nachfolgen könnte.

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat am Montag auf APA-Anfrage eine in der "Süddeutschen Zeitung" veröffentlichte Mutmaßung zurückgewiesen, nach der er Amtsinhaber Sebastian Kurz als Bundeskanzler beerben könnte. Es handle sich dabei um "eine völlig unnötige Spekulation, an der wir uns nicht beteiligen", hieß es aus Wallners Büro. Wallner hatte schon in früheren Jahren betont, keine Ambitionen auf ein Regierungsamt in Wien zu hegen.