Wirbel zwischen den Hochburgen KSV Götzis und KSK Klaus

Im Clinch sind derzeit die beiden Ringer-Hochburgen KSV Götzis und KSK Klaus.

Das ewige brisante Derby in der Ringerbundesliga zwischen Götzis und Klaus endete vor 400 Fans 36:23 für Götzis. Noch ist aber unklar, ob dieses Ergebnis auch zählt: KSK Klaus hat schon vor dem Prestigeduell Protest eingereicht, weil nach ihrer Ansicht der Götzner Legionär Oleksandr Shyshman nicht für die Götzner einsatzberechtigt war. Der Schwergewichtler im Greco bis 100 Kilogramm war nach Klauser Recherche schon in der Deutschen Bundesliga im Einsatz gewesen ist und verboten ist. Allerdings gibt es in der Deutschen Ringerliga zwei Klassen. Klaus erhielt vom österreichischen Ringerverband nach dem Protest Recht, aber die Götzner haben Einspruch erhoben und der Weltverband wird am 20. Oktober darüber befinden, ob Oleksandr Shyshman für Götzis auf die Matte durfte oder nicht. Immerhin geht es um vier Punkte, sollte der Weltverband Klaus Recht geben würde der Endstand vom Derby 32:27 Punkte betragen und im Rückkampf wäre dann noch alles offen wer im Finale gegen Rekordmeister AC Wals antreten darf. Beim 36:23 Endstand wäre Götzis klar zu favorisieren und dürfte sich endlich wieder auf eine Finalteilnahme freuen. Klaus erwischte im Derby in Götzis einen rabenschwarzen Tag: Legionär Akaki unterlag sensationell Hamsat Asuchanov aus Schulter im Freistil, Magomed Schuaipov verlor seinem Kampf überraschend gegen Abdullakh Kenesarin mit 7:10.