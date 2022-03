Wirbel um "Gratisarbeit" im Vandanser Kindergarten

Im Vorjahr sollen die Mitarbeiter der Kinderbetreuung ohne Entgelt über den Sommer gearbeitet haben. Bürgermeister Küng bezieht Stellung.

Ein VOL.AT vorliegendes E-Mail sorgt in der Montafoner Gemeinde für Sprengstoff. Die ohnehin schwierige Situation in der Kinderbetreuung sorgte für einen Deal zwischen Gemeinde und den Pädagoginnen der Einrichtung. Als eine Art "Ausgleich" für Corona-bedingte Ausfälle kümmerten sich die Bediensteten um die Sommerbetreuung. Eine Mitarbeiterin wolle das so nicht mehr hinnehmen. Im Interview erklärt Bürgermeister Florian Küng die Situation.

VOL.AT: Inwiefern hat sich die Lage bezüglich der Sommerbetreuung verändert?

Florian Küng: Grundsätzlich gibt es Sommerbetreuungsangebote für Volkschulkinder und für Kindergartenkinder. Das Angebot für Kinder im Volkschulalter (ein Angebot in Tschagguns und ein Angebot in Vandans) hat sich zum letzten Jahr bzw. den Jahren zuvor nicht verändert. Das Sommerbetreuungsangebot für Kinder im Kindergartenalter wurde 2016 erstmals eingeführt. Bis zum letzten Jahr gab es für Vandanser Kindergartenkinder nur ein Sommerbetreuungsangebot im Kindergarten. In den letzten beiden Corona-Jahren wurde das Angebot pandemiebedingt von fünf auf sieben Wochen aufgestockt, inklusive zweier Nachmittage am Dienstag und Donnerstag bis 17 Uhr.

Durch eine gesetzliche Ausnahmeregelung war es auch möglich, die Kinder im Volksschulalter mit den Kindern im Kindergartenalter zu betreuen (aktuell ist es nur mit einer Ausnahmegenehmigung des Landes möglich). Im ersten Jahr (2020) wurde dieses Angebot von zwei Kindern der Volksschule angenommen. Leider stellte sich heraus, dass die gemeinsame Betreuung von Kindern im Volksschul- und Kindergartenalter alles andere als altersgerecht (langweilig, andere Betreuungsstruktur, fehlende Spielkameraden im gleichen Alter, usw.) ist. Im zweiten Jahr wurde dieses Angebot in Vandans von keinem Volksschulkind mehr in Anspruch genommen und diese Kinder sind nach Tschagguns ausgewichen. Eine Familie konnte dankenswerterweise ihr Kindergartenkind, welches bereits 6 Jahre alt war, mit dem Geschwisterkind im Volksschulalter nach Tschagguns bringen.

Um ein bestmögliches Angebot für die Kinder, Spiel, Spaß und Ferienstimmung in einem altersgerechten Setting zu ermöglichen, hat sich die Gemeinde dazu entschlossen, das bisherige Betreuungsangebot zu splitten und den zwei Betreuungsangeboten für Volksschulkinder anzupassen, damit auch die Durchgängigkeit über die zwei Altersgruppen Kindergarten und Volksschule (3 bis 10 Jahre) gewährleistet ist. Übrigens werden in den Sommerferien im Kindergarten Tschagguns 101 Betreuungsstunden mehr angeboten wie 2021 in Vandans.

VOL.AT: Im Vorjahr gab es eine Lösung mit dem Personal, das dann gratis über die Sommermonate eingesprungen ist. Wie kam diese Lösung zustande?

Florian Küng: Im Kindergartenjahr 2020/21 kam es Corona-bedingt aufgrund der Lockdowns zu einem weniger stark besuchten Betrieb im Kindergarten. Damals habe ich mich mit der Leiterin des Kindergartens und einigen Pädagoginnen zusammengesetzt und die Vorgehensweise im kommenden Lockdown besprochen (eine Vorgehensweise, die bereits in vielen Gemeinden und Städten bereits im vergangenen Kindergartenjahr angewendet wurde). Damals wurde dem Personal die Wahl gegeben, alle drei Gruppen (damals gab es nur drei Gruppen im KG) erhalten den Betrieb aufrecht, mit jeweils wenigen Kindern oder der Betrieb findet in einer Gruppe statt und das Kinderpersonal arbeitet die nicht geleisteten Stunden im Verhältnis 2 zu 1 (die Hälfte der nicht geleisteten Stunden), jedoch maximal eine Woche in der Sommerbetreuung herein. Die damalige Leitung des Kindergartens hat mir auch per E-Mail bestätigt, dass alle Mitarbeiterinnen damit einverstanden sind. Leider wurde dies nur mündlich vereinbart und nicht schriftlich festgehalten. Im Kindergarten gibt es eine Zeiterfassung und somit sind auch alle Anwesenheiten von den Mitarbeiterinnen dokumentiert. Mit den neuen Leiterinnen gab es im Kindergartenjahr 2021/22 diesbezüglich ein klärendes Gespräch, weil sich eine Mitarbeiterin über diese Lösung beschwert hat bzw. diese Vereinbarung nicht schriftlich festgehalten und angeblich zu wenig genau von der damaligen Leiterin kommuniziert wurde. Da immer ein Betrieb während der Lockdowns stattgefunden hat, wurde auch keine einzige Mitarbeiterin von der Möglichkeit, der Arbeit nachzugehen, von der Gemeinde abgehalten. Da alle Mitarbeiterinnen von der Vereinbarung wussten, wurde auch von keiner einzigen Mitarbeiterin eine Begründung zu den Fehlstunden angegeben.

Das VOL.AT vorliegende Schreiben, indem das Kindergartenpersonal auf die Situation eingeht. "Gut haben es die meisten damals nicht befunden, 'gratis' zu arbeiten ..."

VOL.AT: Wie beurteilen sie diese „Handschlag-Lösung“ in Anbetracht der aktuellen Proteste? Sollten die KindergärtnerInnen nicht viel eher einen Bonus bekommen, anstatt gratis im Sommer zu arbeiten?

Florian Küng: Grundsätzlich habe ich alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gemeinde gleichzubehandeln. Die Corona-Pandemie stellt alle vor eine große Herausforderung und verlangt in allen Bereichen möglichste Flexibilität (Aufrechterhaltung Wasserversorgung bzw. kritische Infrastruktur, Organisation Teststraße, Ausgabe Selbsttests, Ausgleich Krankenstände und viele andere Dinge). Die Mitarbeiterinnen des Kindergartens haben nicht gratis im Sommer gearbeitet, sondern haben bezahlte nicht geleistete Stunden im Verhältnis besser als 2 zu 1 wieder herein gearbeitet. Ein solches Angebot hat keine andere Abteilung der Gemeinde bekommen bzw. wurden so viele Fehlstunden als Sonderurlaub gemäß § 36 GAG abgegolten.

VOL.AT: Offensichtlich kam es laut eines uns vorliegenden Schreibens zu einem Zerwürfnis mit einer Mitarbeiterin aufgrund der angesprochenen Regelung für den Sommer. Wie steht es hier um die Gespräche?

Florian Küng: Für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen besteht zu jederzeit die Möglichkeit auf ein persönliches Mitarbeitergespräch. Es wurde der besagten Mitarbeiterin die Möglichkeit der Aussprache zu diesem Thema angeboten. Sie hat diesbezüglich der Kindergartenleitung mitgeteilt, dass dies ihrerseits nicht mehr gewünscht ist und bereits alles gesagt wurde.

VOL.AT: Welche Lösung wird für den heurigen Sommer angestrebt?

Florian Küng: In diesem Jahr gibt es keine Fehlstunden und das Kindergartenpersonal wird für diese zusätzliche Leistung, die sie erbringen, auch entsprechend entlohnt.

Abschließend wolle der Bürgermeister zum Sommerbetreuungsangebot noch anmerken, dass er Verständnis für die Eltern habe, die sich ein möglichst umfangreiches Angebot in ihrer jeweiligen Heimatgemeinde wünschen: "Eine einzelne Gemeinde kann aber nur Angebote anbieten, für die es die entsprechenden Personalressourcen zur Verfügung hat. Hier gilt ein großer Dank an das Kinderbetreuungspersonal, welches in den Sommerferien bereit ist für die Gemeinde zu arbeiten. Daher werden auch zukünftig vermehrt Kooperationslösungen angestrebt, um diesen Personalbedarf auf viele Bedienstete aufzuteilen."

Infos Kinderbetreuung Vandans:

Kleinkindbetreuung der Familienzentrum Montafon gGmbH (die Gemeinde Vandans ist auch Gesellschafter der FAMO) https://famon.at

6 Kinderbetreuungseinrichtungen im Tal für Kinder von 0,5 bis 3,99 Jahre, Ganz- oder auch Halbtags, fix oder flexibel in der stundenweise offenen Kinderbetreuung.

Kleinkindbetreuung „Schnäggahüsle“ (Gemeindeeigene Einrichtung und nur für Kinder aus Vandans) http://www.kindergarten.vandans.at/kindergruppe/ 2 Gruppen für Kinder von 2,0 bis 3,99 Jahre, Mo - Fr jeweils von 7 bis 13 Uhr, Ganzjahresbetrieb mit 5 Wo Schließzeit.

Kindergarten Vandans (Gemeindeeigene Einrichtung und nur für Kinder aus Vandans) http://www.kindergarten.vandans.at/kindergarten/ 4 Gruppen für Kinder von 3,0 bis 5,99 Jahre, Mo – Fr von 07 bis 13 Uhr sowie Mo und Mi von 13 bis 16 Uhr und Di und Do von 13 bis 17 Uhr mit Mittagessen aus eigener Schulküche (Programm Mehr-Wert für alle), kein Ganzjahresbetrieb sondern Schulöffnungszeiten.

Betreuung von Volksschulkindern (Kinderbetreuung Vorarlberg GmbH) https://www.kinderbetreuung-vorarlberg.at/schuelerbetreuung/standorte/ , https://vs-vandans.vobs.at/de/angebote/mittags-und-nachmittagsbetreuung/ alle 4 Schulstufen für Kinder von 6,0 bis 9,99 Jahre, Mo und Mi von 12:35 bis 16:00 Uhr und Di und Do von 12:35 bis 17:00 Uhr mit Mittagessen aus eigener Schulküche (Programm Mehr-Wert für alle).

Mittagsbetreuung von Schulkindern des Schulzentrum Montafon in Vandans (Schulerhalterverband bzw. Gemeindeverband, eigenes Personal und Personal von der „Offene Jugendarbeit Montafon“) https://www.szmo.at/home/ alle 9 Schulstufen, Mittagsbetreuung von Mo – Do jeweils von 11.30 bis 13.30 Uhr.

Sommer- bzw. Ferienbetreuung für Kinder im Kindergartenalter, kein Sommerkindergarten:

Basisangebot im Kindergarten Vandans (Kooperation der Gemeinden Vandans und St. Anton), für Kinder im Kindergartenalter aus diesen Gemeinden, ohne Nachweis der Berufstätigkeit, 5 Wochen von KW 30 bis KW 34, Mo – Fr von 07´ bis 13´ Uhr.

Erweitertes Angebot im Kindergarten Tschagguns (3,5 km Luftlinie Entfernung zum KG Vandans, Kooperation Bartholomäberg, Silbertal, Schruns und Tschagguns) für Kindergartenkinder aus Vandans, deren Eltern berufstätig sind oder sich in besonderen Lebensumständen befinden, 7 Wochen von KW 29 bis KW 35, Mo – Fr von 07 bis 17.30 Uhr, inklusive Mittagsessen.

Sommer- bzw. Ferienbetreuung für Kinder im Volksschulalter, keine Sommerschule, diese findet an der VS Vandans in der KW 35 und KW 36 statt:

Basisangebot in Tschagguns (Kooperation der Gemeinden Tschagguns, Schruns, Bartholomäberg, Silbertal, St. Anton, St. Gallenkirch und Vandans, durchgeführt durch Kinderbetreuung Vorarlberg gGmbH und Aktivpark Montafon) https://www.kinderbetreuung-vorarlberg.at/schuelerbetreuung/standorte-ferienbetreuung/ 7 Wochen von KW 29 bis KW 35, Mo – Fr von 07 bis 17.30 Uhr, inklusive Mittagsessen und Nachmittagsbetreuung im Aktivpark.

Zusatzangebot in Vandans (eigenständiges Angebot, durchgeführt durch Kinderbetreuung Vorarlberg gGmbH) https://www.kinderbetreuung-vorarlberg.at/schuelerbetreuung/standorte-ferienbetreuung/ 5 Wochen von KW 30 bis KW 34, Mo – Fr von 07 bis 13 Uhr.

Alle diese Angebote werden laufend aufeinander abgestimmt um eine Durchgängigkeit in den verschiedenen Altersstufen zu erreichen.