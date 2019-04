Wirbel um "Gesundheitsguru" – BH zeigt Robert Franz an

Der selbsternannte Gesundheitsguru Robert Franz gerät ins Visier der Behörden. Die BH Bregenz hat ihn wegen Betrugs angezeigt, berichtet der ORF Vorarlberg.

Robert Franz, selbsternannter Gesundheits-Guru, ist seit längerer Zeit in Österreich nicht unumstritten. Franz verkauft österreichweit unter anderem auch teilweise fragwürdige Nahrungsergänzungsmittel. So sagte auch die Pharmaindustrie Robert Franz den Kampf an. Auch die österreichishce Apothekerkammer zeigte ihn an. Die Vorwürfe lauten: Verstöße gegen das Lebensmittelsicherheits- und Konsumentenschutzgesetz sowie Kurpfuscherei und Betrug.