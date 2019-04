Wirbel um Brief zur Wirtschaftskammer-Wahl

Ein Brief der überparteilichen Wahlgemeinschaft "Vorarlberg Wirtschaft" macht den Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband stutzig.

Christian Vögel, Präsident des SWV Vorarlberg, hat Post bekommen. In einem Schreiben, mit dem anscheinend die in der Wirtschaftskammer Vorarlberg eingetragenen Unternehmerinnen und Unternehmer kontaktiert wurden, werden diese dazu eingeladen, bei den Wahlen der Wirtschaftskammer im März 2020 in einer „überparteilichen Wahlgemeinschaft“ namens „Vorarlberger Wirtschaft“ zu kandidieren und in dieser „Interessenvertretung“ mitzuarbeiten. Unterschrieben ist dies von Hans-Peter Metzler, dem Wirtschaftskammer-Präsidenten von Vorarlberg, der außerdem Landesobmann des Wirtschaftsbundes, Hotelier, Herausgeber von „Thema Vorarlberg“ und nun anscheinend auch Spitzenkandidat dieser überparteilichen Wahlgemeinschaft ist.