"Wir werden uns rechtlich wehren"

Für Bürgermeister Kurt Fischer ist in Sachen S 18 keine Lösung in Sicht.

Über die aktuellen Planungen der S 18 in Form der CP-Variante konnte der Lustenauer Bürgermeister Kurt Fischer in der Sendung "Vorarlberg LIVE" wenig berichten. "Wir müssen derzeit ja zur Kenntnis nehmen, dass ein neues Kapitel in der Planung dazu kommt und wir in dieser für Lustenau unerträglichen Situation nicht weitergekommen sind."