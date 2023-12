Wir suchen dich

Passionierte, pensionierte und interessierte Handwerker*innen für unsere Walgauer Werkboxen

Im Rahmen unseres Projekts der Walgauer Werkboxen sind wir auf der Suche nach passionierten, pensionierten und oder interessierten Handwerkerinnen. Du hast eine Passion für das Handwerk und liebst es deine Begeisterung an jüngere Generationen weiterzugeben? Dann bist du bei uns richtig. Mit unserem Anhänger, den Walgauer Werkboxen sind wir regelmäßig vor Ort in Schulen und Werkeln, ganz wie in Opa’s Werkstatt.