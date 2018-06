Wir suchen das heißeste Auto im Ländle - Tuning Edition

Die Temperaturen steigen und die Autos kriechen aus ihrem Winterschlaf. VOL.AT und der AT Automaterial in Hard suchen die krasseste Karre in Vorarlberg. Du glaubst dein Auto kann es mit den anderen aufnehmen, dann mach mit und gewinne coole Preise.

Cooles Design, lässige Farbe, heiße Felgen und vor allem das Gesamtpaket stimmt bei deinem Auto? Dann schick uns doch ein Bild von deinem Liebling.

Erster Schritt Die VOL.AT Jury wählt unter allen Einsendungen die TOP 10, die mit einem Pflegeset im Wert 50 Euro von AT – Automaterial ausgestattet werden. Das Pflegeset beinhaltet:

1x Cockpitlotion Packet

1x Politur und Wax Packet

1x Reifen und Kunstoff Intensiv Pflegespray

1x Glasreiniger

1x Insektenentferner

1x Scheibenglanztuch

Schritt zwei Alle Gewinner werden dann zum Online Voting auf Facebook freigeschalten.Die User entscheiden wer sich die ersten drei Plätze sichert. Diese drei Glücklichen bekommen einen eigenen Videobeitrag über sich und ihre Karren.

Letzte heiße Phase Mit diesem Videobeitrag geht es dann in die letzte Runde. Wer auf der Pole-Postion landet entscheiden die User über die Likes auf den jeweiligen Beitrag auf Facebook Denn auf den erst Platzierten wartet der Hauptgewinn, damit du auch bei heißen Temperaturen hinter dem Steurer einen kühlen Kopf bewahrst. Eine Stromspar Kühlbox im Wert von 109 Euro für dein Auto! Coole Drinks für dein cooles Auto, dich und deine Freunde.

Loh geht’s: Ein Foto von deinem vierrädrigen Schmuckstück hochladen und das Formular ausfüllen. Schon hast du die Chance auf die heißen Preise und einen Videobericht der dich und dein Auto ins richtige Licht rückt.