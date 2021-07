„Wir sind zurück“

Der Musikverein Braz bereitete den Besuchern mit dem Schulhofkonzert einen musikalischen Spätnachmittag.

Kapellmeister Manfred Vonbank und zugleich Direktor der Musikschule Klostertal: „Ich freue mich auf viele Anmeldungen – die Jugend ist unser Kapital.“ Auch Erwachsene können ein Instrument lernen und beim Musikverein Braz einsteigen. Für elf Nachwuchsmusikanten war es ein besonderer Tag. Sie erhielten von Jugendreferentin Sandra Tschernitz und Obfrau Marion Vonbank ihre Leistungsabzeichen überreicht. Gratulation an alle, die sich der Herausforderung stellten und sich mit ihren Musiklehrern auf die Prüfungen vorbereiteten. Sie absolvierten diese ausgezeichnet und überzeugten die Prüfer mit ihren Vorträgen. Auch Manuel Würbel erlebte ein besonderes Konzert – er hatte seinen ersten Auftritt bei der „großen Musig“. Das Führungsteam mit Marion Vonbank, Matthias Vonbank und Markus Burtscher hießen ihn herzlich willkommen. Seine Musikkollegen wünschen dem jungen Schlagzeuger viel Spaß und Freude in ihren Reihen. Kapellmeister Manfred Vonbank führte gekonnt durch das Programm und gratulierte zudem Rochus Burtscher für seinen erstklassigen Studienabschluss am Landeskonservatorium in Feldkirch. Mit den fünf „g“ – nämlich getestet, geimpft, genesen und gut gelaunt verbrachten alle nach langer Zeit einen unbeschwerten musikalischen Nachmittag. DOB