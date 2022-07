„Wir sind dann mal weg“

Abschiedsfeier der vierten Klasse der Mittelschule Hörbranz

Am 07. Juli 2022 feierten die 4. Klassen der Mittelschule Hörbranz ihren Abschluss unter dem Motto „Ich bin dann mal weg“. Im festlich dekorierten Leiblachtalsaal wurde ein abwechslungsreiches und beeindruckendes Programm von den Klassen auf die Beine gestellt, mit dem sich die Schüler/innen nach 4 Jahren von der Mittelschule verabschiedeten. Die feierliche Zeugnisverleihung auf der großen Bühne und die anschließende Feier mit allen Familien rundete die stimmige und intensive Schulzeit ab. Die Lehrpersonen Sandra Meindl, Birgit Moosbrugger, Laura Steiner, Elke Huber und Beatrice Smounig verabschiedeten ihr Schüler in ihre weiteren Lebenswege. Neben der Freude über den Abschluss des wichtigen Lebensanschnittes war aber bei vielen Schülern, aber auch bei den Klassenlehrerinnen und den Eltern, schon etwas Wehmut über den Abschied spürbar und es wurde die eine oder andere Abschiedsträne vergossen. Trennen sich hier doch hier viele Ausbildungs- und damit auch Lebenswege und teilen sich auf verschiedene Schulen auf. Direktoren Gabi Fink sprach in ihren Abschlussworten Dank an die Schüler für ihren Einsatz und ihren Lernwillen, gerade in den letzten schwierigen Zeiten, aus. Respekt und Anerkennt gebührt aber auch den Lehrpersonen und Eltern für ihr Engagement. Bürgermeister Andreas Kresser, der terminlich verhindert war, übermittelte seine Grußworte und Glückwünsche für die Zukunft per Videobotschaft.

Veränderungen gibt es auch im Lehrkörper der Mittelschule, nachdem vier langgediente Lehrpersonen die Schule verlassen, um näher an ihrem Wohnort tätig zu werden. Bereits im Vorfeld wurden im Anschluss an die Notenkonferenz die Lehrpersonen Beatrice Smounig, Georg Bertel, Laura Steiner und Sidika Celik herzlichst für ihren jahrelangen Einsatz für die Schule und ihre Schüler/innen geehrt. Ein Stückchen „Hörbranzer Erde“ wurde in Form einer Staude überreicht und die anschließende Kässpätzlepartie am Pfänderspitz gab noch einmal die Gelegenheit über so manches gemeinsames Erlebnis zu plaudern. Die Mittelschule Hörbranz mit Direktorin Gabi Fink wünschen Bea, Georg, Laura und Sidika, dass sie an ihrer neuen Wirkungsstätte erfolgreich sind und die Zeit an der Mittelschule Hörbranz in guter Erinnerung behalten. Zwei neue Lehrpersonen werden im Herbst voller Elan das Team der Mittelschule unterstützen.