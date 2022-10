Wir sagen Danke

In der Pfarrkirche Braz wurde vergangenen Sonntag Erntedank gefeiert. Die Bäuerinnen schmückten die Pfarrkirche wunderschön, eine prachtvolle Erntedankkrone zierte den Altarraum. Texte, passend zum Erntedank und von Lucia Ruthardt vorbereitet, lasen Mitglieder der Landjugend Klostertal vor.

Mit ihren schönen Liedern berührte die Sängerin Yvonne Brugger aus Höchst. Stolz trugen die Kinder ihre Erntedankkörbe in die Kirche. Dort wurden sie von Pfarrer Jose Chelangara gesegnet. Im Anschluss an den Gottesdienst luden die Bäuerinnen zum Kuchenverkauf in das Haus Klostertal. Dort warteten auch Mitglieder des Obst- und Gartenbauverein mit köstlichem Süßmost auf.