„Wir radeln nach Kenia“

Sozialprojekt an der Mittelschule Egg zugunsten des Vereins „PAMOJA-mitanand“.

Seit 2017 unterstützt die Mittelschullehrerin Elisabeth Felder mit ihrem Verein bedürftige Kinder und Familien in Kenia. Hilfe zur Selbsthilfe, eine notwendige Grundversorgung, diverse Gesundheits- oder Brunnenbauprojekte sowie die Möglichkeit zu einer Schul- und Arbeitsausbildung stehen dabei ganz oben auf der Prioritätenliste. Mittlerweile wuchs der gemeinnützige Verein auf sechs Mitglieder an. Diese sind während der Ferien – sofern es die Pandemie wieder zulässt – regelmäßig vor Ort in Malindi.

Fahrräder Sammelaktion

Um die geplanten Projekte finanzieren zu können, ist die Mellauer Vereinsgründerin auf finanzielle Unterstützungen angewiesen. Diese lassen sich mit speziellen Aktionen leichter verwirklichen. Eine solche organisierten die „PamojanerInnen“, wie sich die Vereinsmitglieder selber nennen, an der Mittelschule Egg. Dabei werden bis zum 24. April gut erhaltene Fahrräder, Fahrradzubehör sowie Fußballschuhe, Schultaschen und Rucksäcke gesammelt und anschließend in einem Container nach Kenia transportiert. „Wir möchten uns bei der Firma Gebrüder Weiss dafür bedanken, dass sie einen Großteil des Transportes sponsern. Sonst ginge das natürlich nicht in dieser Form“, erklärt Elisabeth Felder und hofft auf weitere Unterstützer.

Sportliches Projekt

Parallel dazu wurde auch der sportliche Teil der Aktion gestartet: Symbolisch radeln Schülerinnen und Schüler gemeinsam insgesamt 9.420 Kilometer, was der Strecke vom Bregenzerwald nach Malindi (Kenia) entspricht. Es geht auch um Bewusstseinsbildung: Für die einen ist es ein kleiner sportlicher Beitrag, der auch in Coronazeiten möglich ist, für die anderen in Afrika sind die Fahrräder ein Luxusgut. „Der durchschnittliche Schulweg bei uns dauert rund zwanzig Minuten. Ganz anders“, so die Vereinsobfrau und Lehrerin, „ist dies in ländlichen Regionen von Kenia. Häufig sind Kinder dort bis zu zwei Stunden oder mehr zu Fuß unterwegs und dabei zahlreichen Gefahren ausgesetzt. Mit der Aktion ´Wir radeln nach Kenia´ wollen wir einfach und zielgerichtet helfen. Und wenn uns dabei jemand etwas finanziell unterstützen möchte, freut es uns umso mehr.“